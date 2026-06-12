Україна затвердила стратегію розвитку промисловості до 2056 року

Україна робить ставку на критичні копалини та виробництво з високою доданою вартістю

Кабінет Міністрів України схвалив стратегію розвитку галузей промисловості на основі корисних копалин та компонентів стратегічного і критичного значення до 2056 року.

Також уряд затвердив план заходів із її реалізації на 2026–2028 роки, пише «Главком».

Документ визначає довгострокові підходи до розвитку промисловості та передбачає створення виробництв із високою доданою вартістю на базі критичних корисних копалин.

Як повідомили у Міністерстві економіки, стратегія має допомогти залучати інвестиції, сучасні технології та розширювати участь України у світових ланцюгах постачання стратегічної сировини.

Серед ключових напрямів – прискорення інвестиційних проєктів у сфері видобутку та переробки критичних ресурсів, інтеграція української продукції у глобальні ринки, розвиток інфраструктури та кадрового потенціалу, а також впровадження принципів циркулярної економіки.

Окрему увагу документ приділяє переробці відходів гірничодобувної та металургійної галузей для повторного використання цінних матеріалів. В уряді зазначають, що реалізація стратегії має сприяти модернізації промисловості, зміцненню економічної стійкості країни та посиленню ролі України на світовому ринку стратегічної сировини.

Як повідомлялось, українська промисловість змогла зберегти роботу в умовах повномасштабної війни завдяки швидкій адаптації, взаємодії з військовими та людям, які забезпечують виробництво й логістику.