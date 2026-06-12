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Мер Харкова: Місцеве самоврядування стало важливою складовою національної безпеки

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Мер Харкова: Місцеве самоврядування стало важливою складовою національної безпеки
Успіх реформ на місцях є запорукою успіху всієї європейської інтеграції України, вважає Ігор Терехов
фото: frontlineua.org

Громади прифронту прагнуть виступати рівноправними партнерами у сферах енергетичної стійкості, цифровізації та модернізації

Виступаючи на онлайн – конференції Союзу Балтійських міст «Ukraine & the EU – Accession Process & Funding Opportunities», голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов наголосив: місцеве самоврядування в Україні стало важливою складовою національної безпеки, а щоденна стійкість прифронтових територій формує абсолютно нову для Європи модель антикризового врядування.

«Українські прифронтові громади сьогодні формують нову модель врядування, де антикризовий режим роботи постійно увімкнутий. Це досвід швидкого ухвалення рішень, високої адаптації та постійної взаємодії з громадянами в умовах тривалих загроз. Я переконаний, що цей досвід може бути корисним не лише для України. Сьогодні вся Європа дедалі більше стикається з великими гібридними загрозами. Кібербезпека, захист критичної інфраструктури та енергетична стійкість. Українські громади вже мають практичний досвід реагування на такий масштабний виклик. Ми переконані, що цей досвід може бути корисним не лише для України, а й для всієї Європи», – зазначив Ігор Терехов.

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад підкреслив, що партнерство між українськими та європейськими муніципалітетами вже давно вийшло за межі звичайної солідарності. Наразі громади прифронту прагнуть виступати рівноправними партнерами у сферах енергетичної стійкості, цифровізації та модернізації.

«Сьогодні ми разом працюємо над питаннями енергетичної стійкості, модернізації інфраструктури, цифровізації, транспорту, цивільного захисту, стратегічного планування та відновлення економіки. Саме такі партнерства формують практичний вимір європейської інтеграції ще до моменту повноправного членства України в Європейському Союзі. Ми хотіли б, щоб наступним етапом цієї співпраці стали ще масштабніші спільні проєкти розвитку», – акцентував очільник Асоціації прифронтових міст та громад.

Головним викликом для прифронтових міст залишається створення умов для того, щоб після завершення війни мільйони українців повернулися додому. На думку Ігоря Терехова, успіх реформ на місцях є запорукою успіху всієї європейської інтеграції України.

«Для прифронтових територій європейська інтеграція має ще один дуже важливий вибір – це питання майбутнього людей. Адже сьогодні ключовим викликом стає не лише відновлення інфраструктури, а й збереження людського капіталу, створення робочих місць та формування умов для повернення мільйонів українців додому після завершення війни».

Ігор Терехов підкреслив – Україна наближається до Європейського Союзу не лише через переговорні глави чи законодавчі зміни. Вона наближається до Європи через свої громади, муніципалітети та громадян.

«Сьогодні українські громади захищають не лише свої міста – вони захищають цінності, на яких побудована сучасна Європа. Тому успіх українських громад є спільним європейським інтересом».

Зазначимо, що конференція була присвячена питанням євроінтеграції та фінансовим можливостям для громад. Участь у ньому взяли громади – члени Асоціації прифронтових міст та громад, яка у травні 2026 року стала асоційованим партнером Союзу Балтійських міст – найбільш авторитетної мережі муніципального співробітництва у Північній Європі та Балтійському регіоні.

Членство має практичний вимір – сприяє залученню фінансування, пошуку партнерств, участі у проєктах ЄС та інтеграції українських громад до європейського простору місцевого самоврядування.

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Теги: фінансування Україна самоврядування Ігор Терехов громада

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