Норвегія виділяє 100 млн крон на відновлення Чорнобильської АЕС

У нііч на 14 лютого 2025 року російський ударний дрон з фугасною бойовою частиною влучив в укриття над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС

Шмигаль зазначив, що норвезька допомога та постачання обладнання продовжують допомагати нашим енергетикам відновлювати інфраструктуру

Норвегія оголосила про додатковий внесок у розмірі 100 млн норвезьких крон (близько 10 млн доларів) на відновлення ремонт захисної арки, яку пошкодили російські окупаційні війська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Кошти будуть спрямовані через спеціальний рахунок International Chornobyl Cooperation Account (ICCA), який адмініструє Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Фінансування дозволить відновити системи безпеки Чорнобильської АЕС після російської атаки безпілотником у лютому 2025 року, внаслідок якої було пошкоджено Новий безпечний конфайнмент над зруйнованим четвертим енергоблоком», – йдеться у повідомленні.

Очільник Міненерго Денис Шмигаль зазначив, що норвезька допомога та постачання обладнання продовжують допомагати нашим енергетикам відновлювати інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами.

Раніше повідомлялось, що міжнародні партнери виділяють €30 млн на відновлення об’єктів Чорнобильської атомної електростанції.

«Главком» писав, що новий безпечний конфайнмент (НБК, або саркофаг) над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій із забезпечення ізоляції. Причиною цього стали пошкодження, завдані російським безпілотником у лютому цього року.

МАГАТЕ оприлюднили результати всебічної оцінки. Масивна сталева конструкція саркофага, збудована для запобігання викиду радіоактивних речовин після аварії 1986 року, зазнала пошкоджень, які серйозно знизили її захисні можливості.

За результатами оцінки місія МАГАТЕ з’ясувала, що саркофаг «втратив свої основні функції безпеки», включно зі здатністю ізоляції. Несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних або критичних пошкоджень.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило додаткову групу фахівців на Чорнобильську АЕС для комплексної перевірки Нового безпечного конфайнменту (NSC), який зазнав ушкоджень після удару дрона в лютому 2025 року.