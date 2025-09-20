Головна Країна Події в Україні
Дрони СБУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Уночі дрони атакували станції нафтопроводу «Куйбишев – Тихорецьк» у Самарській та Волгоградській областях
фото з відкритих джерел

СБУ продовжує «успішну роботу» із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ

Дрони Служби безпеки України зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в Росії, повідомило «Главкому» джерело в спецслужбі.

За його даними, уражені нафтоперекачувальні станції нафтопроводу «Куйбишев – Тихорецьк», які залучені в експорті нафти через порт Новоросійськ.

«Бавовна» палала на станціях «Зензеватка» (Зензеватка, Волгоградська області, РФ), «Совхозная-2» (Прогрес, Самарська область, РФ), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції «Самара» (Просвєт, Самарська область, РФ). Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти», – заявив співрозмовник «Главкома».

За даними джерела, СБУ продовжує «успішну роботу» із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій.

«Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі», – зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня у Саратовській області прогриміла серія потужних вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, під ударом БпЛА опинився місцевий НПЗ.

Як відомо, у ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область РФ).

Нагадаємо, у ніч на 10 серпня дрони атакували Саратовську область Росії. За повідомленням моніторингових каналів,  внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на одному з місцевих нафтопереробних заводів

