На Волині рятувальники ліквідували масштабну пожежу після російського обстрілу

У Луцькому районі через ворожу атаку зайнялося підприємство

На Волині підрозділи ДСНС ліквідували масштабну пожежу після російського обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що у Луцькому районі через ворожу атаку зайнялося підприємство. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 1000 кв. м.

6 фото На весь екран









Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Вогнеборці працювали кілька годин. Пожежу вдалося ліквідувати вранці. Постраждалих немає.

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під ранок було оголошено ракетну небезпеку через пуски ракет.

Ворог цієї ночі масовано атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами Х-101, Х-59, «Калібр». За даними моніторингових каналів, основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш, Львів. Цілями ударних БпЛА – Польща, Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина.

Унаслідок ударів по Житомирщині одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. На цей час триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Також окупанти атакували Вінницьку область ракетами, зафіксовано влучання, є один постраждалий. Під ударом крилатих ракет та «шахедів» опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури. унаслідок ранкової ворожої атаки у Хмельницькому районі було травмовано трьох людей. Окупанти зруйнували швейну фабрику, пошкодили автозаправку та транспорт.

До слова, під час масованої атаки деякі російські ударні безпілотники залетіли на територію Польщі. «Шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол. Згодом безпілотники було збито.