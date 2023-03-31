Як усе починалося. Мережа оприлюднила давнє фото Залужного

Соцмережі з захопленням коментують фото Валерія Залужного, де він молодий

У мережі поділилися фото головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, коли він ще був підполковником. Світлина оприлюднена після призначення Залужного на посаду командира 51-ї окремої бригади, якою він командував до 2012 року.

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«У нього обличчя людини, яка щось знає», «заледве впізнаваний», «вираз обличчя безцінний», – пишуть користувачі у коментарях.

Зазначимо, що через два роки, у 2014 році закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського і як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки був нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії.

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Залужного називають одним з найбільш відкритих генералів, який розуміє проблеми солдатів і молодших офіцерів.

Валерій Залужний є представником українських вищих офіцерів, які ніколи не служили в радянській армії та не вчилися у її навчальних закладах, через що «совкова» військова модель для Залужного є зовсім чужою.

Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну проявив себе надзвичайно ефективно в командуванні Збройними силами України на фронті проти російських військових, що детально аналізують вітчизняні та закордонні експерти, зокрема у журналі «Time».

23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу «Time».

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 27 липня 2021 року призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України.