Новий глава Агентства держслужби розповів, що планує поміняти у відомстві



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Олександр Стародубцев говорить, що на сьогодні у роботі його відомства форма переважає над змістом

Стародубцев буде розбудувати НR замість кадрового обліку

Новий голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев планує змінити сенс кадрової роботи у держслужбі: не оформляти папірці, а управляти людьми. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами голови Агентства, на сьогодні у роботі його відомства форма переважає над змістом, що і є основною проблемою з якою він бореться.

«Чим відрізняється HR від кадрового обліку? Кадровий облік – це правильно і вчасно нарахувати ранги, правильно порахувати відпускні, зарплату, відрядження. Все це якось звести в офіційні документи, щоб перевірка потім не знайшла жодних порушень. Тобто мова йде виключно про формальність – не управляти людьми, не розвивати їх, а правильно оформляти папірці», - наголошує Стародубцев.

Саме тому, на думку керівника відомства, завдання Агентства – побудувати функцію HR в державній службі.

«Якщо дуже коротко, то є така функція HR (Human Resources або людські ресурси –діяльність з управління людьми в компаніях і організаціях), якої в державній службі поки що немає взагалі. Зараз замість цього в НАДС є функція кадрового обліку, яку всі чомусь сприймають, як HR. Мало того, раніше вже стояло завдання перетворити кадрові служби в державному секторі на служби управління персоналом. Їх перейменували і відзвітувалися, але сутність не змінилася: ми переносимо папірці і робимо непотрібні звіти», - розповів Стародубцев.

Як повідомлялося, 6 листопада Кабмін призначив екскерівника ProZorro Олександра Стародубцева головою Національного агентства з питань державної служби.

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