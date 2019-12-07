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    Суспільство

    Новий глава Агентства держслужби розповів, що планує поміняти у відомстві

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    Олександр Стародубцев говорить, що на сьогодні у роботі його відомства форма переважає над змістом - Новий глава Агентства держслужби розповів, що планує поміняти у відомстві
    Олександр Стародубцев говорить, що на сьогодні у роботі його відомства форма переважає над змістом

    Стародубцев буде розбудувати НR замість кадрового обліку

    Новий голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев планує змінити сенс кадрової роботи у держслужбі: не оформляти папірці, а управляти людьми. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

    За словами голови Агентства, на сьогодні у роботі його відомства форма переважає над змістом, що і є основною проблемою з якою він бореться.

    «Чим відрізняється HR від кадрового обліку? Кадровий облік – це правильно і вчасно нарахувати ранги, правильно порахувати відпускні, зарплату, відрядження. Все це якось звести в офіційні документи, щоб перевірка потім не знайшла жодних порушень. Тобто мова йде виключно про формальність – не управляти людьми, не розвивати їх, а правильно оформляти папірці», - наголошує Стародубцев.

    Саме тому, на думку керівника відомства, завдання Агентства – побудувати функцію HR в державній службі.

    «Якщо дуже коротко, то є така функція HR (Human Resources або людські ресурси –діяльність з управління людьми в компаніях і організаціях), якої в державній службі поки що немає взагалі. Зараз замість цього в НАДС є функція кадрового обліку, яку всі чомусь сприймають, як HR. Мало того, раніше вже стояло завдання перетворити кадрові служби в державному секторі на служби управління персоналом. Їх перейменували і відзвітувалися, але сутність не змінилася: ми переносимо папірці і робимо непотрібні звіти», - розповів Стародубцев.

    Як повідомлялося, 6 листопада Кабмін призначив екскерівника ProZorro Олександра Стародубцева головою Національного агентства з питань державної служби.

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