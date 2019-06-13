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    Суспільство

    Новий посол Фінляндії почала роботу в Україні

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    Новий посол Фінляндії почала роботу в Україні

    Заступник міністра Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної посла Фінляндії в Україні

    Новопризначений посол Фінляндії в Україні Пяйві Маріт Лаіне розпочала дипломатичну місію в Україні.

    Про це повідомило у Twitter Міністерство закордонних справ України.

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    «Заступник міністра Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеної посла Фінляндії в Україні Пяйві Маріт Лаіне», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, 21 травня попередній очільник диппредставництва Фінляндії Юха Віртанен завершив дипломатичну місію в Україні.

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