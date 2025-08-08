Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Обмін полоненими між Україною та РФ: Центр протидії дезінформації спростував фейк

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Обмін полоненими між Україною та РФ: Центр протидії дезінформації спростував фейк
23 липня відбувся черговий етап обміну військовополоненими
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Пропагандисти поширюють фейкові наративи про те, що українські військові з початку служби нібито «мріють швидше потрапити в полон»

Росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими. Цього разу країна-агресорка поширює неправдиві заяви, нібито «1 тис. українських військовополонених свідомо не забирають з Росії», а затримки обміну буцімто пов’язані з «аморальністю Києва». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що пропагандисти поширюють фейкові наративи про те, що українські військові з початку служби нібито «мріють швидше потрапити в полон».

«Заяви МЗС РФ є частиною інформаційної операції, яку проводить Росія для дискредитації процесу обмінів та посилення недовіри до української влади. Але ці заяви не мають нічого спільного з реальністю. Україна неодноразово наголошувала на готовності здійснювати обмін за принципом «всіх на всіх». Будь-які затримки у проведенні обмінів спричинені саме позицією Росії, яка використовує тему військовополонених як інструмент політичного та інформаційного тиску. Мета Росії – шляхом інформаційної операції зірвати обмін «всіх на всіх», – наголошує ЦПД.

Центр раніше повідомляв, що подібні фейки вже поширювалися, зокрема у вигляді фальшивих «звернень» від імені українських військовополонених.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла про підготовку РФ масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на провокування обурення в українському суспільстві та дискредитацію України на міжнародній арені. Росія планує поширити наративи про нібито небажання української влади повертати тіла загиблих військовослужбовців та цивільних.

Теги: Центр протидії дезінформації фейк обмін полоненими пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На найбільшому суднобудівному заводі Росії почалися скорочення персоналу
На найбільшому суднобудівному заводі Росії почалися скорочення персоналу
Вчора, 09:14
Рух «Наш вихід» вже направив листи до диктатора Путіна та міністра оборони Росії Бєлоусова з проханням перевірити інформацію, озвучену Мединським
Родичі військовополонених РФ звинувачують Мединського у брехні щодо обмінів
29 липня, 23:39
Прикордонник повернувся додому з російського полону
Захисник Зміїного, який понад три роки був у полоні, зустрівся з дружиною: щемливе відео
29 липня, 17:56
Котовський пороховий завод у Тамбовській області – одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК РФ
Уночі дрони вдарили по двох російських заводах: чим об’єкти важливі для РФ
25 липня, 10:12
Бійців, звільнених з російського полону, нібито оголошують дезертирами та примушують воювати у «штрафних батальйонах»
Пропаганда РФ запустила нову інформкампанію щодо звільнених з полону українців – ЦПД
24 липня, 16:10
Звільнений з полону захисник вперше зателефонував рідним
З'явились зворушливі кадри першої розмови звільненого з полону захисника з рідними (відео)
23 липня, 23:11
Федоровцев з 2016 по 2020 рік відбував дискваліфікацію, пропустивши Олімпіаду-2016
Олімпійський чемпіон з РФ, який погорів на допінгу, поскаржився на англосаксів
22 липня, 08:39
Російська пропаганда отримала подвійний удар
Російська пропаганда отримала подвійний удар
20 липня, 12:38
В Росії планують оновити систему військової освіти з досвіду війни в Україні
РФ готується до нових воєн. Міністр оборони анонсував зміни в освіті
8 липня, 12:53

Суспільство

Міноборони пояснило особливості розширеної програми «Контракт 18-24»
Міноборони пояснило особливості розширеної програми «Контракт 18-24»
У липні Сили безпілотних систем уразили понад 23 тис ворожих цілей – Сирський
У липні Сили безпілотних систем уразили понад 23 тис ворожих цілей – Сирський
Антициклон Ines накриє Україну: якої погоди очікувати найближчими днями
Антициклон Ines накриє Україну: якої погоди очікувати найближчими днями
Обмін полоненими між Україною та РФ: Центр протидії дезінформації спростував фейк
Обмін полоненими між Україною та РФ: Центр протидії дезінформації спростував фейк
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День військ зв'язку: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина
Досвідчений льотчик загинув у авіакатастрофі на Донеччині. Згадаймо Євгенія Волошина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
29K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
3232
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua