Обмін полоненими між Україною та РФ: Центр протидії дезінформації спростував фейк

Росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації процесу обміну полоненими. Цього разу країна-агресорка поширює неправдиві заяви, нібито «1 тис. українських військовополонених свідомо не забирають з Росії», а затримки обміну буцімто пов’язані з «аморальністю Києва». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Зазначається, що пропагандисти поширюють фейкові наративи про те, що українські військові з початку служби нібито «мріють швидше потрапити в полон».

«Заяви МЗС РФ є частиною інформаційної операції, яку проводить Росія для дискредитації процесу обмінів та посилення недовіри до української влади. Але ці заяви не мають нічого спільного з реальністю. Україна неодноразово наголошувала на готовності здійснювати обмін за принципом «всіх на всіх». Будь-які затримки у проведенні обмінів спричинені саме позицією Росії, яка використовує тему військовополонених як інструмент політичного та інформаційного тиску. Мета Росії – шляхом інформаційної операції зірвати обмін «всіх на всіх», – наголошує ЦПД.

Центр раніше повідомляв, що подібні фейки вже поширювалися, зокрема у вигляді фальшивих «звернень» від імені українських військовополонених.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла про підготовку РФ масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на провокування обурення в українському суспільстві та дискредитацію України на міжнародній арені. Росія планує поширити наративи про нібито небажання української влади повертати тіла загиблих військовослужбовців та цивільних.