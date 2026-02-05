Головна Країна Суспільство
Обмін полоненими. Редіс розповів, скільки «азовців» повернулося з російської неволі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
З російського полону вдалося повернути 157 військових та цивільних
фото: Володимир Зеленський

Командир першого армійського корпусу повідомив, що понад 700 «азовців» перебувають в російському полоні

До України після 45 місяців російського полону повернулись четверо військовослужбовців 12-ї бригади спецпризначення «Азов» та пʼятеро військовослужбовців 15-ї бригади «Кара-Даг». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командира першого армійського корпусу Нацгвардії «Азов» Дениса Прокопенка на псевдо Редіс.

«З поверненням додому, побратими. Випробування, які довелося пройти вам, неможливо уявити. Ви продемонстрували силу та міць азовського духу і не зламалися під колосальним тиском ворога. Дякую вам за ваші мужність та вірність Україні», – каже він.

Прокопенко подякував бійцям Сил оборони, які допомагають Україні поповнювати обмінний фонд. «Також я вдячний президенту України, представникам МВС, СБУ, ГУР, «Асоціації родин захисників Азовсталі», а також всім дотичним до процесу обміну військовополоненими і тим, хто забезпечує постійну увагу до питання наших полонених на порядку денному в усьому світі», – написав Редіс.

Військовий наголосив, що майже чотири роки понад 700 «азовців» досі в російському полоні. «Працюємо над поверненням додому кожного з них!» – додав командувач.

Нагадаємо, з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.

Як повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року. Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.

До слова, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші реакції звільнених українців після повернення на рідну землю.

Раніше стало відомо, що Україна, США та Росія домовилися про обмін 314 полоненими. Це перший такий обмін за останні п’ять місяців.

Теги: Азов обмін полоненими

