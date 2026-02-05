З полону повернувся захисник, якого понад три роки вважали мертвим

Раніше повідомлялося, що Назар Далецький «загинув» у бою за Україну, її свободу і незалежність

Під час сьогоднішнього обміну полоненими до України повернувся житель села Великий Дорошів Назар Далецький. Його вважали загиблим ще з вересня 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Куликівську селищну раду Львівського району.

«Це диво, вистраждане мужністю, вірою і любов’ю тих, хто не переставав чекати. Це нагадування кожному з нас поки є хоч найменша надія – вона варта того, щоб за неї триматися», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.

Як повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року. Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.

До слова, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші реакції звільнених українців після повернення на рідну землю.

Раніше стало відомо, що Україна, США та Росія домовилися про обмін 314 полоненими. Це перший такий обмін за останні п’ять місяців.