РФ, Україна та США домовилися про обмін полоненими – Віткофф

Віткофф: Постійні дипломатичні зусилля дають відчутні результати і сприяють припиненню війни в Україні

Україна, США та Росія домовилися про обмін 314 полоненими. Про це заявив спецпредставник президента США Стів Віткофф, передає «Главком».

«Сьогодні делегації Сполучених Штатів, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими – це перший такий обмін за останні п’ять місяців. Цього результату вдалося досягти завдяки детально опрацьованим і продуктивним мирним переговорам. Хоча попереду ще багато роботи, такі кроки свідчать про те, що постійні дипломатичні зусилля дають відчутні результати і сприяють припиненню війни в Україні», – наголосив Віткофф.

Спецпредставник президента США додав: «Обговорення триватимуть, і в найближчі тижні очікується подальший прогрес. Ми дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам за проведення цих переговорів, а також президенту Дональду Трампу за його лідерство, яке зробило цю угоду можливою».

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, розпочався другий день переговорів в Абу-Дабі. «Працюємо у тих самих форматах, що й учора: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Підсумки – згодом», – наголосив Рустем Умєров.

До слова, 5 лютого українська сторона провела переговори з представниками Сполучених Штатів та Російської Федерації. Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес продовжився у форматі роботи в групах.

Згодом президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді української делегації, яка бере участь у тристоронніх перемовинах в Абу-Дабі. Глава держави повідомив, що найближчим часом відбудеться обмін військовополонених.