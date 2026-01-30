«Росіяни зупинили процес». Президент України пояснив, що відбувається з обміном полоненими

Росія зупинила обмін полоненими для тиску на Україну

Процес повернення українських захисників із російського полону фактично зупинений за ініціативи Москви. Президент Володимир підтвердив, що країна-агресор свідомо блокує гуманітарний трек, використовуючи долі людей як інструмент політичного шантажу в межах масштабного переговорного процесу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами глави держави, останні великі обміни відбувалися ще восени 2025 року, після чого Кремль перейшов до тактики затягування.

Володимир Зеленський пояснив, що російська сторона не вбачає в обмінах прямої вигоди для себе, натомість розуміє, наскільки це питання є болючим і пріоритетним для українського суспільства.

«Рускіє» зупинили процес. Вони не дуже зацікавлені в обміні людей, тому що вони не відчувають, що їм це щось дає. Вони вважають, що це дає нам. Але я думаю, що їм треба також думати про своїх людей, своїх військових», – наголосив президент.

Ситуація з полоненими напряму пов’язана з обговоренням «плану з 20 пунктів» в Абу-Дабі. Кремль намагається виторгувати «загальні домовленості» щодо територій та політичних поступок, тримаючи в заручниках понад тисячу українців, чий обмін був узгоджений ще наприкінці 2025 року.

Як відомо, попри блокування обміну живими людьми, процес репатріації тіл триває. Буквально вчора, 29 січня 2026 року, відбувся черговий етап:

Україна повернула тіла 1000 своїх захисників. Російській стороні було передано рештки їхніх військових. Цей технічний процес координується на рівні спецслужб та дозволяє сім’ям принаймні гідно попрощатися з героями.

До слова, у жовтні 2025 року з російської неволі повернулося 185 українських захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про результати переговорів в Абу-Дабі, де вперше у тристоронньому форматі відбулося відкрите обговорення бачення завершення війни.