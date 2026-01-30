Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Росіяни зупинили процес». Президент України пояснив, що відбувається з обміном полоненими

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Росіяни зупинили процес». Президент України пояснив, що відбувається з обміном полоненими
колаж: glavcom.ua

Росія зупинила обмін полоненими для тиску на Україну

Процес повернення українських захисників із російського полону фактично зупинений за ініціативи Москви. Президент Володимир підтвердив, що країна-агресор свідомо блокує гуманітарний трек, використовуючи долі людей як інструмент політичного шантажу в межах масштабного переговорного процесу. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами глави держави, останні великі обміни відбувалися ще восени 2025 року, після чого Кремль перейшов до тактики затягування.

Володимир Зеленський пояснив, що російська сторона не вбачає в обмінах прямої вигоди для себе, натомість розуміє, наскільки це питання є болючим і пріоритетним для українського суспільства.

«Рускіє» зупинили процес. Вони не дуже зацікавлені в обміні людей, тому що вони не відчувають, що їм це щось дає. Вони вважають, що це дає нам. Але я  думаю, що їм треба також думати про своїх людей, своїх військових», – наголосив президент.

Ситуація з полоненими напряму пов’язана з обговоренням «плану з 20 пунктів» в Абу-Дабі. Кремль намагається виторгувати «загальні домовленості» щодо територій та політичних поступок, тримаючи в заручниках понад тисячу українців, чий обмін був узгоджений ще наприкінці 2025 року.

Як відомо, попри блокування обміну живими людьми, процес репатріації тіл триває. Буквально вчора, 29 січня 2026 року, відбувся черговий етап:

Україна повернула тіла 1000 своїх захисників. Російській стороні було передано рештки їхніх військових. Цей технічний процес координується на рівні спецслужб та дозволяє сім’ям принаймні гідно попрощатися з героями.

До слова, у жовтні 2025 року з російської неволі повернулося 185 українських захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів про результати переговорів в Абу-Дабі, де вперше у тристоронньому форматі відбулося відкрите обговорення бачення завершення війни. 

Читайте також:

Теги: обмін полоненими Володимир Зеленський обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зустрівся з Євгенієм Хмарою
Хмара замість Малюка. Зеленський замінив керівника СБУ
5 сiчня, 14:26
Зеленський святкує 48-річчя
Зеленський святкує 48-річчя
25 сiчня, 10:02
Під нові санкції потрапили підприємства та їх керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур
Україна ввела нові санкції проти росіян і їхніх компаній
4 сiчня, 11:37
Офіс президента отримає дипломатичне посилення: Сергій Кислиця обійме нову посаду
Зеленський розповів, хто стане заступником Буданова
3 сiчня, 19:38
СБУ продовжує протидію всім формам диверсій проти України та проявам колаборації з ворогом
Хмара доповів Зеленському про нові операції СБУ
10 сiчня, 15:16
Зеленський та Федоров радилися, як посилити ППО
Зеленський анонсував кадрові рішення для зміцнення захисту неба
17 сiчня, 16:45
Попри жорстку погоду та постійні російські штурми, є хороші наші результати в захисті позицій, заявив Зеленський
Президент відзначив воїнів, завдяки яким є хороші результати на фронті
18 сiчня, 22:04
Міністр внутрішніх справ України доповів президенту про ліквідацію пожеж на уражених об’єктах
Зеленський повідомив, що Росія змінила тактику ракетних атак
20 сiчня, 11:53
Зеленський повідомив, що усі делегації із ОАЕ повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав
Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс
24 сiчня, 16:42

Політика

«Росіяни зупинили процес». Президент України пояснив, що відбувається з обміном полоненими
«Росіяни зупинили процес». Президент України пояснив, що відбувається з обміном полоненими
Україна разом із Польщею модернізуватимуть винищувачі МіГ-29
Україна разом із Польщею модернізуватимуть винищувачі МіГ-29
Чи образилися європейські партнери? Зеленський пояснив причини своєї жорсткої промови у Давосі
Чи образилися європейські партнери? Зеленський пояснив причини своєї жорсткої промови у Давосі
Чому саме Буданов і хто ще хотів? Зеленський розказав, як обирав голову свого Офісу
Чому саме Буданов і хто ще хотів? Зеленський розказав, як обирав голову свого Офісу
Зеленський розказав, як буде вирішене питання ЗАЕС
Зеленський розказав, як буде вирішене питання ЗАЕС
Енергетичне перемир’я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ
Енергетичне перемир’я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Сьогодні, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua