«Я навіть не вірив, що повернусь». Омбудсмен показав перші реакції звільнених з полону

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Я навіть не вірив, що повернусь». Омбудсмен показав перші реакції звільнених з полону
Один зі звільнених військовослужбовців, який перебував в полоні РФ
скриншот з відео Дмитра Лубінця

Україні вдалося визволити з російської неволі 157 військових та цивільних

Україна та Російська Федерація провели перший обмін після довгої паузи. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші реакції звільнених українців після повернення на рідну землю, повідомляє «Главком».

 Захисники зізнаються, що навіть не думали, що їх чекають удома. Воїни висловили вдячність усім, хто долучився до їхнього повернення з неволі.

«157 сімей сьогодні стали щасливими, а разом із ними – і кожен з нас. Хлопці кажуть, що вже не вірили, що повернуться... а ми вірили. Ми боролися, чекали й ні на мить не припиняли боротьбу. З поверненням, рідні!» – підписав відео омбудсмен.

Нагадаємо, з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.

Як повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року. Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.

Раніше стало відомо, що Україна, США та Росія домовилися про обмін 314 полоненими. Це перший такий обмін за останні п’ять місяців.

Олена Бєлячкова розповіла про алгоритми порятунку для родин військовополонених і цивільних
300 вироків за «тероризм». Розмова про психологічне насилля, з яким стикаються родини полонених
10 сiчня, 10:45
Уповноважений каже, що представники німецького СІЗО порушують права Сергія Кузнєцова
Підрив «Північних потоків». Лубінець перевірить умови утримання підозрюваного українця в Німеччині
20 сiчня, 16:35
«Росіяни зупинили процес». Президент України пояснив, що відбувається з обміном полоненими
«Росіяни зупинили процес». Президент України пояснив, що відбувається з обміном полоненими
30 сiчня, 11:26
Останні великі обміни відбувалися ще восени 2025 року
Обміни полоненими: Умєров зробив заяву
3 лютого, 00:17
Глава держави заслухав доповідь української делегації за підсумками першого дня тристоронніх перемовин в ОАЕ
Зеленський про переговори в Абу-Дабі: Очікуємо найближчим часом обмін полонених
Вчора, 20:38
Обмін священників УПЦ МП відбувається після їхньої добровільної згоди
Митрополити УПЦ МП – обмінний фонд. СБУ прокоментувала процес видачі одіозних церковників РФ
13 сiчня, 13:54
Лубінець повідомив про порушення у Білоцерківському районному ТЦК та СП
Скандал у Білоцерківському ТЦК: Лубінець б'є на сполох через антисанітарію
21 сiчня, 09:46
Окупант опинився в таборі для військовополонених, бо, за його словами, погано знає географію
Полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні
1 лютого, 19:21
4 лютого в Абу-Дабі розпочалися переговори
РФ, Україна та США домовилися про обмін полоненими – Віткофф
Сьогодні, 12:31

З полону повернувся захисник, якого понад три роки вважали мертвим
З полону повернувся захисник, якого понад три роки вважали мертвим
«Я навіть не вірив, що повернусь». Омбудсмен показав перші реакції звільнених з полону
«Я навіть не вірив, що повернусь». Омбудсмен показав перші реакції звільнених з полону
Шлюб у 14 років? Нардеп Фріс пояснив важливу зміну
Шлюб у 14 років? Нардеп Фріс пояснив важливу зміну
Бігає містом з оголеним торсом у мороз: 80-річний миколаївець став візитівкою міста
Бігає містом з оголеним торсом у мороз: 80-річний миколаївець став візитівкою міста
Місцева влада Івано-Франківська замовила календарі з 31 днем у лютому
Місцева влада Івано-Франківська замовила календарі з 31 днем у лютому
Росія перетворюється на «суспільство пенсіонерів»: українська розвідка зробила прогноз
Росія перетворюється на «суспільство пенсіонерів»: українська розвідка зробила прогноз

Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Сьогодні, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Сьогодні, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
