«Я навіть не вірив, що повернусь». Омбудсмен показав перші реакції звільнених з полону

Один зі звільнених військовослужбовців, який перебував в полоні РФ

Україні вдалося визволити з російської неволі 157 військових та цивільних

Україна та Російська Федерація провели перший обмін після довгої паузи. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець показав перші реакції звільнених українців після повернення на рідну землю, повідомляє «Главком».

Захисники зізнаються, що навіть не думали, що їх чекають удома. Воїни висловили вдячність усім, хто долучився до їхнього повернення з неволі.

Звільнені з російського полону українці кажуть, що вже не вірили у своє повернення...



«157 сімей сьогодні стали щасливими, а разом із ними – і кожен з нас. Хлопці кажуть, що вже не вірили, що повернуться... а ми вірили. Ми боролися, чекали й ні на мить не припиняли боротьбу. З поверненням, рідні!» – підписав відео омбудсмен.

Нагадаємо, з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.

Як повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, 139 зі звільнених перебували в неволі ще з 2022 року. Серед тих, хто повертається додому, – 19 незаконно засуджених захисників, 15 із них – до довічного ув’язнення.

Раніше стало відомо, що Україна, США та Росія домовилися про обмін 314 полоненими. Це перший такий обмін за останні п’ять місяців.