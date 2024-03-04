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Очільник Мін'юсту розповів, чи всіх засуджених можна відправляти на фронт

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Очільник Мін'юсту розповів, чи всіх засуджених можна відправляти на фронт
Очільник Мін'юсту вважає, що військові повинні отримати право обирати всіх, кого забажають
фото ілюстративне

Міністр наголосив, що засуджених за деякі категорії злочинів відправляти на фронт не можна

Міністр юстиції Денис Малюська раніше заявив, що обов’язок кожного громадянина – захищати державу, тому, на його думку, рішення щодо мобілізації людини з судимістю має ухвалювати ТЦК. В інтерв’ю «РБК» очільник Мін'юсту зазначив, що не всіх засуджених можна відправляти на фронт.

«Позиція Мін’юсту – за окремі категорії злочинів відправляти на фронт не можна. Ми цю позицію оформили, вона дійсно зрівноважена, збалансована, і вона є інституційною позицією Мін’юсту», – наголосив він.

Малюська переконаний, що потрібно надати право військовим, військовій розвідці вибирати усіх, кого вони бажають, але додав, ця позиція «навряд чи має перспективи підтримки у парламенті».

Очільник Мін'юсту також роз’яснив, що пропозиція мобілізувати засуджених відрізняється від історії з «вагнерівцями» у РФ. «До нас у табори для полонених потрапляли вагнерівці. Ставлення до них у РФ було радикальним і дуже жорстким, з порушенням прав людини», – розповів він. 

Малюська підкреслив, що не хоче, аби «люди з в'язниць ставали м'ясом». За його словами, «конституційно неправильно», щоб у них було менше прав чи гірше забезпечення.

Варто додати, що наразі в Україні засуджених не мобілізують, хоча відповідні заяви лунали неодноразово. Наприклад, заступниця міністра юстиції Олена Висоцька заявляла, що в Україні розглядають мобілізацію різних категорій засуджених – зокрема, це стосується громадян з довічним позбавленням волі. Вона додала, що уряд насамперед розглядає можливість мобілізації тих засуджених, яких уже звільнили.

До слова, міністр юстиції Денис Малюська переконаний, що корупціонерів можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Він наголосив, що такі люди часто патріоти, просто їхній патріотизм своєрідний і вони жадібні. Малюська підкреслив, що в Україні десятиліттями культивували корупцію, і додав, що вона і зараз залишається поширеним явищем.

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Теги: засуджені мобілізація Денис Малюська фронт

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