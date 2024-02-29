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Парламентський комітет схвалив звільнення від призову деяких категорій громадян

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Парламентський комітет схвалив звільнення від призову деяких категорій громадян
Комітет Верховної Ради другий день працює над остаточною версією законопроєкту про мобілізацію
фото з відкритих джерел

Зокрема, серед звільнених від мобілізації – члени сім'ї людей з інвалідністю І та ІІ групи

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки схвалив звільнення низки категорій осіб від призову під час мобілізації. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив нардеп від «Голосу» Роман Костенко.

Нардеп розповів, що парламентський комітет схвалив звільнення від призову під час мобілізації таких категорій громадян:

  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;
  • жінки та чоловіки, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини або дітей помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;
  • опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
  • члени сім’ї людей з інвалідністю I та II групи.

Також парламентський комітет розглядав додаткові повноваження поліції. Депутати погодилися, що поліція не повинна вручати повістки. При цьому поліцейські можуть спільно з представниками ТЦК оповіщувати військовозобов’язаних та резервістів, а також знімати на фото та відео процес перевірки документів.

Нагадаємо, голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що шлях добровільної мобілізації єдино правильний для держави, але він має передбачати стимули і для мобілізованого, і для роботодавця, якщо він хоче зберегти працівника. Єдине, що треба – це розумно визначити суму, яка не буде обтяжливою для роботодавців.

До слова, 35% чоловіків призовного віку готові долучитися до ЗСУ – вони прагнуть захистити свої сім'ї та помститися окупантам.

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Теги: Верховна Рада депутат мобілізація війна

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