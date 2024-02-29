Парламентський комітет схвалив звільнення від призову деяких категорій громадян

Комітет Верховної Ради другий день працює над остаточною версією законопроєкту про мобілізацію

Зокрема, серед звільнених від мобілізації – члени сім'ї людей з інвалідністю І та ІІ групи

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки схвалив звільнення низки категорій осіб від призову під час мобілізації. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив нардеп від «Голосу» Роман Костенко.

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Нардеп розповів, що парламентський комітет схвалив звільнення від призову під час мобілізації таких категорій громадян:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

жінки та чоловіки, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини або дітей помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

члени сім’ї людей з інвалідністю I та II групи.

Також парламентський комітет розглядав додаткові повноваження поліції. Депутати погодилися, що поліція не повинна вручати повістки. При цьому поліцейські можуть спільно з представниками ТЦК оповіщувати військовозобов’язаних та резервістів, а також знімати на фото та відео процес перевірки документів.

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Нагадаємо, голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що шлях добровільної мобілізації єдино правильний для держави, але він має передбачати стимули і для мобілізованого, і для роботодавця, якщо він хоче зберегти працівника. Єдине, що треба – це розумно визначити суму, яка не буде обтяжливою для роботодавців.

До слова, 35% чоловіків призовного віку готові долучитися до ЗСУ – вони прагнуть захистити свої сім'ї та помститися окупантам.