Які категорії засуджених в Україні хочуть мобілізувати: роз’яснення Мін'юсту

Влада розглядає варіант, щоб ув'язнені або люди з судимістю виконували допоміжні завдання у війні

Заступниця міністра юстиції: «Ми передусім бачимо перевагу у тих, хто мотивований»

В Україні розглядають мобілізацію різних категорій засуджених – зокрема, це стосується громадян з довічним позбавленням волі. Про це в коментарі «Суспільному» заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

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За словами заступниці міністра, зараз в Україні 26 тис осіб, які отримали довічний термін, а їхні характеристики, моральний стан, стан здоров'я та бажання воювати відрізняються.

«Ми передусім бачимо перевагу у тих, хто мотивований. А вже по-друге, шукаємо юридичні конструкції, юридичні можливості звільняти таких людей, щоб вони допомагали відбивати агресію», – уточнила вона.

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Висоцька додала, що уряд насамперед розглядає можливість мобілізації тих засуджених, яких уже звільнили.

«Тому в проєкті закону, який зараз розглядається про мобілізацію, ми передбачаємо саме таку можливість – надати людям, які мають судимість, тобто вільним, які вже відбули покарання, жодних претензій у країни до них з юридичного погляду немає, щоб цей статус не заважав їм насамперед», – розповіла вона.

Заступниця міністра додала, що влада допускає варіант, щоб ув'язнені або люди з судимістю виконували допоміжні завдання у війні.

До слова, міністр юстиції Денис Малюська раніше заявляв, що рішення щодо мобілізації тої чи іншої людини з судимістю має ухвалювати не вона, а Територіальні центри комплектування та соцпідтримки, які займаються комплектування армії.

Нагадаємо, в Україні наразі проживає теоретично 11,1 млн чоловіків, які підлягають мобілізації, але близько 950 тис. громадян перебувають «у тіні» – про них державі відомо лише податковий номер. Вони офіційно не працевлаштовані, не платять податки та не служать в армії.