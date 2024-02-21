Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Які категорії засуджених в Україні хочуть мобілізувати: роз’яснення Мін'юсту

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Які категорії засуджених в Україні хочуть мобілізувати: роз’яснення Мін'юсту
Влада розглядає варіант, щоб ув'язнені або люди з судимістю виконували допоміжні завдання у війні
фото: freepik

Заступниця міністра юстиції: «Ми передусім бачимо перевагу у тих, хто мотивований»

В Україні розглядають мобілізацію різних категорій засуджених – зокрема, це стосується громадян з довічним позбавленням волі. Про це в коментарі «Суспільному» заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

За словами заступниці міністра, зараз в Україні 26 тис осіб, які отримали довічний термін, а їхні характеристики, моральний стан, стан здоров'я та бажання воювати відрізняються.

«Ми передусім бачимо перевагу у тих, хто мотивований. А вже по-друге, шукаємо юридичні конструкції, юридичні можливості звільняти таких людей, щоб вони допомагали відбивати агресію», – уточнила вона.

Висоцька додала, що уряд насамперед розглядає можливість мобілізації тих засуджених, яких уже звільнили.

«Тому в проєкті закону, який зараз розглядається про мобілізацію, ми передбачаємо саме таку можливість – надати людям, які мають судимість, тобто вільним, які вже відбули покарання, жодних претензій у країни до них з юридичного погляду немає, щоб цей статус не заважав їм насамперед», – розповіла вона.

Заступниця міністра додала, що влада допускає варіант, щоб ув'язнені або люди з судимістю виконували допоміжні завдання у війні.

До слова, міністр юстиції Денис Малюська раніше заявляв, що рішення щодо мобілізації тої чи іншої людини з судимістю має ухвалювати не вона, а Територіальні центри комплектування та соцпідтримки, які займаються комплектування армії. 

Нагадаємо, в Україні наразі проживає теоретично 11,1 млн чоловіків, які підлягають мобілізації, але близько 950 тис. громадян перебувають «у тіні» – про них державі відомо лише податковий номер. Вони офіційно не працевлаштовані, не платять податки та не служать в армії.

Читайте також: Очільник Мін'юсту знайшов покарання для водіїв-порушників
Теги: мобілізація Міністерство юстиції засуджені

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Малюськи, порушників правил дорожнього руху потрібно мобілізовувати на фронт
Очільник Мін'юсту знайшов покарання для водіїв-порушників
Вчора, 16:27
Нардеп назвав правки до законопроєкта, які стануть найбільш обговорюваними 
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа
19 лютого, 15:09
Україна переживає важкі випробовування
Україна має донести кілька простих думок до наших партнерів. Які саме
16 лютого, 16:36
Рекрутери консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести для охочих вступити до української армії
У Львові відкрито рекрутинговий центр
12 лютого, 15:04
Законопроєкт про мобілізацію може набути чинності на початку квітня
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, коли документ набуде чинності
12 лютого, 02:50
Оновлена версія законопроєкту передбачений мобілізацію аспірантів, які навчаються на контрактній формі
Новий законопроєкт про мобілізацію і право на освіту: чи є порушення? Коментар юриста
1 лютого, 13:28
Якщо військовозобов'язаний чи резервіст не з'явиться до ТЦК, тоді військкомат може звернутися до суду
Кабмін обрав покарання для ухилянтів
30 сiчня, 21:50
«Екстрадиція ухилянтів» нереальна насамперед через позицію європейських країн – там видавати громадян України не готові
Примусове повернення чоловіків з-за кордону? Як реагують країни Європи
29 сiчня, 16:10
У перший рік війни труни подорожчали на 15,82%
Один з найпопулярніших товарів: у Росії різко зросла вартість трун
25 сiчня, 10:35

Суспільство

Усе життя присвятив правоохоронній діяльності та захищав Україну. Згадаймо Миколу Фурмана
Усе життя присвятив правоохоронній діяльності та захищав Україну. Згадаймо Миколу Фурмана
Які категорії засуджених в Україні хочуть мобілізувати: роз’яснення Мін'юсту
Які категорії засуджених в Україні хочуть мобілізувати: роз’яснення Мін'юсту
Помер другий український баскетболіст, внаслідок ножового нападу у Німеччині
Помер другий український баскетболіст, внаслідок ножового нападу у Німеччині
Футбольні арбітри в Україні будуть проходити перевірку на поліграфі
Футбольні арбітри в Україні будуть проходити перевірку на поліграфі
Блокада кордону: асоціація деревообробників звернулася до Офісу президента й уряду
Блокада кордону: асоціація деревообробників звернулася до Офісу президента й уряду
Скільки українців підтримують проведення виборів під час війни: опитування
Скільки українців підтримують проведення виборів під час війни: опитування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Мати Навального записала звернення до Путіна
67K
Що буде після захоплення Авдіївки: Британська розвідка розкрила плани РФ
41K
Вбивство пілота Кузьмінова: з’явився коментар розвідки РФ
41K
Путін підсунув свиню Кім Чен Ину? Південна Корея пояснила, що не так із подарунком
27K
Два роки війни: що далі? Вісім іноземних експертів про майбутнє України
26K
Букмекери оновили ставки на Євробачення-2024: яке місце прогнозують Україні

Новини

США готують пакет санкцій проти РФ, окупанти вивозять знищену техніку з Авдіївки: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Хмарно, невеликі опади: прогноз погоди на 21 лютого
Сьогодні, 04:51
Міжнародний день рідної мови. Які свята відзначаємо 21 лютого
Сьогодні, 00:20
«У темні часи ми з вами». Посол США в Україні провела спеціальний брифінг: ключові заяви
Вчора, 22:58
Окупанти не припиняють обстріли енергооб’єктів у прифронтових регіонах – Міненерго
Вчора, 16:46
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вчора, 16:08

Прес-релізи

Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
Вже 546 дітей безкоштовно навчаються програмуванню на курсах Scratch від Favbet Foundation та Code Club Україна
20 лютого, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua