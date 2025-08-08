Головна Країна Суспільство
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
фото: glavcom.ua

Верещук написала, що реформа ТЦК є життєво важливою сьогодні

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук висловилась про роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та про конфлікти цивільних з працівниками ТЦК. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

«Я далеко не фанат ТЦК. Поділяю багато критичних думок щодо їхньої роботи. Ба більше, вважаю, що реформа ТЦК є життєво важливою сьогодні. Але, коли деякі громадяни вступають у фізичне протистояння з працівниками ТЦК – це неправильно», написала Верещук.

За словами заступниці Офісу президента, бійки з ТЦК «це не те місце, де варто демонструвати сміливість, громадянську позицію чи право на протест». Вона зазначає, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є частиною обороноздатності країни.

«Тут я захищаю не ТЦК як такі, а закон і порядок у воєнний час. Пам’ятаймо: багато працівників ТЦК ще вчора були військовими ЗСУ на фронті, на яких ми молимось. А якщо завтра боєць після поранення піде працювати в ТЦК – він одразу втратить нашу повагу? Те, що він воював вже не має значення? Так виходить?

Я проти «бусифікацій». Але, якщо є закон і людина в розшуку – що мають робити ТЦК чи поліція? Тут питання до тих, хто ухвалює законодавство, а не до тих, хто має його виконувати. Не варто принижувати чи бити людей, які, можливо, ще вчора були в окопах і ризикували життям за нас», – продовжила вона.

Як написала Верещук, кожен має право на свою думку щодо мобілізації й ТЦК, але«вступати у фізичне протистояння неприпустимо».

Нагадаємо, у селі Соловичі Ковельського району 7 серпня під час оповіщення військовозобов’язаних, група людей напала на співробітників одного із РТЦК та СП і поліцейських.

