Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Волині натовп розбив службове авто ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Волині натовп розбив службове авто ТЦК
Рух автомобіля було заблоковано іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками
фото з відкритих джерел

Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів

У селі Соловичі Ковельського району 7 серпня під час оповіщення військовозобов’язаних, група людей напала на співробітників одного із РТЦК та СП і поліцейських. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

«Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло. До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала удари по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці», – йдеться у повідомленні.

Згодом, за даними Волинського ТЦК, рух автомобіля було заблоковано іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками. Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, одного фігуранта затримано, а дії іншого фігуранта попередньо кваліфіковано за ст. 296 КК України.

За даними «РБК-Україна», одним із нападників був староста Соловичівського старостинського округу.

Нагадаємо, у Рівненській області група осіб заблокувала автомобіль ТЦК та забрала з нього військовозобов’язаного – депутата Костопільської міськради Віктора Москвича. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» прокоментувало інцидент та засудило дії, що перешкоджають мобілізації.

До слова, на Прикарпатті батько й син побили працівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд призначив обом покарання у вигляді позбавлення покарання, однак звільнив з випробувальним терміном два роки.

Читайте також:

Теги: Волинська область ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори про закінчення війни та цифровий ТЦК. Головне за 7 серпня
Переговори про закінчення війни та цифровий ТЦК. Головне за 7 серпня
Вчора, 21:00
Будапешт стверджує, що етнічний угорець помер начебто після побиття представниками ТЦК
ДБР розслідує обставини смерті мобілізованого закарпатця
Вчора, 16:03
Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким виповнюється 17 років, беруться на військовий облік
Завтра останній день, коли 17-річні можуть стати на військовий облік
30 липня, 12:00
Контррозвідка Служби безпеки запобігла терактам на півдні України
Агенти ФСБ готували подвійний теракт біля ТЦК у Миколаєві
24 липня, 11:29
У Луцьку учасника бойових дій з маленьким собакою працівниця автовокзалу не допустила до поїздки
У Луцьку учасника бойових дій з маленьким собакою працівниця автовокзалу не допустила до поїздки
22 липня, 16:02
Підозрюваний може вийти під заставу у понад мільйон гривень
На Одещині посадовець ТЦК погорів на хабарі
22 липня, 13:22
Нападнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років
На Харківщині хлопець увірвався до ТЦК і напав на поліцейського
20 липня, 21:27
По прибуттю до столиці постраждалого винесли з автобуса на плац, де була констатована його смерть
Солдат побив, командир спостерігав: посадовці Київських ТЦК отримали підозри через смерть мобілізованого
18 липня, 18:04
Сплата штрафу не звільняє від обов'язку оновлення даних
Що треба зробити після сплати штрафу від ТЦК: роз'яснення Міноборони
16 липня, 09:11

Події в Україні

На Волині натовп розбив службове авто ТЦК
На Волині натовп розбив службове авто ТЦК
Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті
Бойова медикиня Марина Гриценко загинула на фронті
У Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку БпЛА: постраждали люди
У Харкові виникла пожежа в офісній будівлі через атаку БпЛА: постраждали люди
У Криму після атаки БпЛА спалахнула пожежа біля підстанції «Титан»
У Криму після атаки БпЛА спалахнула пожежа біля підстанції «Титан»
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 8 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
33K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
4174
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
3018
Невідомі змінили розмітку на трасі держзначення під Чернівцями. Як відреагували у мережі

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua