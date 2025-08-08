На Волині натовп розбив службове авто ТЦК

Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів

У селі Соловичі Ковельського району 7 серпня під час оповіщення військовозобов’язаних, група людей напала на співробітників одного із РТЦК та СП і поліцейських. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

«Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло. До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала удари по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці», – йдеться у повідомленні.

Згодом, за даними Волинського ТЦК, рух автомобіля було заблоковано іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками. Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, одного фігуранта затримано, а дії іншого фігуранта попередньо кваліфіковано за ст. 296 КК України.

За даними «РБК-Україна», одним із нападників був староста Соловичівського старостинського округу.

Нагадаємо, у Рівненській області група осіб заблокувала автомобіль ТЦК та забрала з нього військовозобов’язаного – депутата Костопільської міськради Віктора Москвича. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» прокоментувало інцидент та засудило дії, що перешкоджають мобілізації.

До слова, на Прикарпатті батько й син побили працівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд призначив обом покарання у вигляді позбавлення покарання, однак звільнив з випробувальним терміном два роки.