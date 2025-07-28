Іво Бобул закликав мобілізувати співробітників поліції

Іво Бобул: До людини не треба ставитися як до скотини. Не треба

Іво Бобул закликав мобілізувати поліцію та створити професійну армію

Народний артист України Іво Бобул висловив своє бачення щодо мобілізації в Україні та закликав до залучення співробітників поліції до лав Збройних Сил України. Він також поділився своїми думками щодо методів роботи ТЦК та переживаннями за власного сина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Наодинці».

Іво Бобул висловив своє незадоволення діями ТЦК: «Мені дуже не подобається, що зараз роблять ТЦК, як вони ловлять хлопців, б’ють їх, в машину гонять. Ну люди добрі, куди ми котимося? Як ми можемо казати, що ми демократична держава?», – наголосив артист.

На його думку, потрібно відправити на війну саме працівників ТЦК. Крім того, він запропонував мобілізувати поліцейських: «Чому не взяти тисячу-дві поліцейських, які теж готові. Вони ж проходять кожен рік чи 2 рази в рік проходять [підготовку]». Бобул підкреслив, що для нього така ситуація є незрозумілою.

Артист застеріг, що жорстоке поводження з людьми під час мобілізації може мати негативні наслідки: «Коли я бачу, коли ламають хлопця і таскають, мені хочеться піти туди і дати по мордам цих хлопцям, як бо він, як він піде воювати? У нього буде тільки одна думка: «Я вернусь додому дасть Бог, я тебе знайду, я тебе вб’ю». До людини не треба ставитися як до скотини. Не треба. Це є народ України».

Іво Бобул також поділився батьківськими переживаннями за свого 19-річного сина Данила, до якого вже кілька разів підходили представники ТЦК на вулиці з перевіркою документів.

На думку артиста, єдиним виходом із нинішньої ситуації є створення професійної армії, до лав якої могли б вступати добровольці з різних країн за гроші.

«Дуже великі білі плями залишаться після війни. Демографічно буде просто страшно, тому треба робити щось. Щось треба робити, причому негайно. Я дивлюсь на європейські країни, чому вони не дають своїх солдатів там по п’ять тисяч по 10 тисяч хай йдуть воювати, ми стоїмо просто стіна, Україна це і стіна, яка охороняє Захід. А вони дають зброю або не дають, а воювати ж треба з цим ворогом комусь. Так треба, щоб вони теж підключилися до цього і допомагали. Це є і це от було би правильно», – зазначив Бобул.

Нагадаємо, Народний артист України Іво Бобул оголосив себе найкращим співаком країни. Про це він несподівано заявив під час інтерв'ю з Ростиславом Калацинським, пише «Главком».

Коронував себе Бобул, коментуючи нещодавній конфлікт з народним артистом України, легендарним поетом Вадимом Крищенком. Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому» поет-пісняр розповів, що відчуває образу на Іво Бобула, одного з головних виконавців своїх пісень. Іво Бобул відмовився взяти участь у його ювілейному концерті, присвяченому 90-річчю поета у квітні 2025 року.