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У Черкасах чоловік погрожував військовим ТЦК гранатою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Черкасах чоловік погрожував військовим ТЦК гранатою
Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів
фото: скриншот з відео

Чоловік намагався взяти в заручники військових

Сьогодні, 5 серпня, чоловік з гранатою та пістолетом намагався взяти у заручники працівників ТЦК під час перевірки документів у Черкасах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

Зазначається, що під час здійснення заходів оповіщення в Черкасах на проспекті Хіміків військовослужбовці ТЦК зупинили чоловіка з метою перевірки облікових даних. В ході короткочасного спілкування він дістав гранату, висмикнув чеку, почав погрожувати підривом і намагався взяти в заручники військових.

На місце події прибули правоохоронці. Наразі з чоловіком працюють представники правоохоронних органів, а військовослужбовці ТЦК знаходяться на безпечній відстані. На місці знаходяться представники спеціальних служб для з'ясування обставин та вирішення даної ситуації.

«Правоохоронні органи нададуть належну правову оцінку діям цього громадянина. Нагадуємо, що скоєння будь-якого кримінального правопорушення тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством», – йдеться у повідомленні.

Раніше у селі Бузьке Миколаївської області цивільні, озброєні битами й металевими трубами, напали на військовослужбовців ТЦК та СП. За даними військкомату, конфлікт стався, коли військовослужбовці разом із представником Національної поліції займалися оповіщенням.

Як повідомлялося, у липні 210 із 244 інцидентів (86%) пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та інформаційно-психологічними операціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт командування Сухопутних військ.

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Теги: Черкаси ТЦК граната

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