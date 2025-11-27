Головна Країна Кримінал
На Прикарпатті поліція затримала посадовця ТЦК, який побив військовозобов'язаного під час медогляду

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На Прикарпатті поліція затримала посадовця ТЦК, який побив військовозобов'язаного під час медогляду
Затримано заступника начальника ТЦК, який жорстоко побив військовозобов'язаного
Військовозабов'язаний отримав тяжкі тілесні ушкодження, через що йому видалили один з органів

У Івано-Франківській області правоохоронці затримали заступника начальника Територіального центру комплектування, який жорстоко побив військовозобов'язаного під час проходження медогляду. Про це 27 листопада повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує «Главком».

У поліції розповіли, що інцидент відбувся, коли постраждалий та інші військовозобов'язані мали пройти ВЛК у лікарні. Коли чоловік відмовився від проходження флюорографії, підполковник побив його. Повідомляється, що він наніс чоловіку щонайменше п’ять ударів у пах.

Внаслідок побиття військовозобов'язаний отримав тяжкі тілесні ушкодження. Тому лікарям довелося провести пацієнту видалення одного з органів – орхіектомію (хірургічну операція з видалення яєчок).

Правоохоронні органи повідомили посадовцю ТЦК про підозру. «За перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України)», – зазначили в Офісі генерального прокурора.

Наразі затриманого тримають під вартою без можливості внесення застави. Поліція проводить перевірку щодо можливої участі у цій справі інших осіб, а саме правоохоронців.

Раніше «Главком» писав про те, як речник Полтавського ТЦК прокоментував напади на військових. Агресія до працівників територіальних центрів комплектування з’явилася задовго до скандальних відео заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, коментуючи зростання кількості конфліктів між військовими та цивільними.

Також повідомлялося, як київський ТЦК пояснив, чому військовий бив по цивільній машині.Біля будівлі Деснянського районного ТЦК та СП під час заходів мобілізації невстановлена особа здійснила напад на військовослужбовця. Конфлікт закінчився стріляниною.Зазначається, що для припинення протиправних дій та подальшого нападу на групу оповіщення, один з військовослужбовців здійснив декілька пострілів з травматичної зброї в землю. Військовослужбовці ТЦК та СП викликали наряд національної поліції та слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин даної події і надання їй правової оцінки.

Читайте також:

Теги: напад Івано-Франківськ поліція військовозобов'язаний ТЦК

