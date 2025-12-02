Нацбанк висунув вимогу «Укрпошті», яка порушила вимоги законодавства на платіжному ринку

НБУ виділив 60 днів «Укрпошті» на усунення порушень

Національний банк України (НБУ) застосував до «Укрпошти» захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог законодавства України на платіжному ринку. Відповідне рішення ухвалили 1 грудня 2025 року. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву НБУ.

Повідомляється, що Департамент інтегрованого нагляду за банками Національного банку України після здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю «АТ Укрпошта» встановив порушення вимог.

Умови законодавства на платіжноиму ринку, які порушила «Укрпошта»

Закону України «Про платіжні послуги»;

постанови Правління Національного банку України від 10.10.2024 № 123 «Про затвердження Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг», а також положення, яке затверджене цією постановою;

постанови Правління Національного банку України від 14.06.2024№ 67 «Про затвердження Положення про організацію забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України», а також положення, яке затверджене цією постановою;

Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на платіжному ринку за небанківськими надавачами платіжних послуг, надавачами обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.05.2023 № 60 (зі змінами);

Положенням про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та обмежених платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07.10.2022 № 217 (зі змінами);

Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.12.2018 № 140 (у редакції, що діяла до 31.07.2025).

У НБУ зазначили, що «Укрпошта» має виправити порушення та провести відповідні заходи, щоб у майбутньому подібні випадки не повторювалися. На усунення порушень «Укрпошті» виділено 60 днів з 1 грудня 2025 року, коли рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків набрало чинності.

