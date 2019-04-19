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    Суспільство

    Охлобистін і Пореченков агітують за Зеленського. У штабі кандидата натякнули звідки ноги ростуть такої підтримки

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    Цікава та&nbsp;синхронізація, з якою Охлобистін, Порєчєнков та інші підконтрольні Кремлю персонажі почали палко любити Зеленського, - політтехнолог - Охлобистін і Пореченков агітують за Зеленського. У штабі кандидата натякнули звідки ноги ростуть такої підтримки
    Цікава та синхронізація, з якою Охлобистін, Порєчєнков та інші підконтрольні Кремлю персонажі почали палко любити Зеленського, - політтехнолог

    Не може бути нічого гіршого для українського політика, коли його починає любити та душити в обіймах Росія, - соратник Зеленського

    Головний політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що не бачить логіки у тому, аби наймати Охлобистіна і Пореченкова (скандальні російські актори - українофоби, які відомі своєю активною підтримкою терористів на Донбасі - ред.) агітувати за Зеленського, бо це може тільки знизити рейтинг. Про це політтехнолог сказав в інтерв’ю «Главкому».

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    Соратник Зеленського каже, що не може бути нічого гіршого для українського політика, коли його починає любити та душити в обіймах Росія.

    «Це найсерйозніший удар під дих. Але що тут цікаво? Та синхронізація, із якою Охлобистін, Порєчєнков та інші підконтрольні Кремлю персонажі почали палко любити Зеленського, що збіглося з виборчою кампанією наших опонентів – «або я, або Путін». І з тим, як з’явилися бігборди з портретом президента країни-агресора. Думаю, ваші читачі достатньо розумні люди, щоб провести правильні паралелі», - вважає Разумков.

    При цьому політтехнолог додає, що вони не мають доказів того, що хтось конкретно заплатив російським акторам за ці скандальні відеоролики.

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