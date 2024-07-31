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Time розповів про «непрості» взаємини між Камалою Гарріс та Зеленським

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Time розповів про «непрості» взаємини між Камалою Гарріс та Зеленським
Володимир Зеленський та Камала Гарріс перед пресконференцією у Мюнхені 17 лютого 2024 року
фото з відкритих джерел

У статті Time стверджується, що саме зустріч 2022 року «задала тон у відносинах» Зеленського та Гарріс, «які ніколи не були особливо теплими»

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у лютому 2022 року, за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відхилила запропоновану українською стороною ідею превентивних санкцій проти Москви. Про це йдеться у статті Саймона Шустера для газети Time.

Автор статті розповідає про зустріч Гарріс і Володимира Зеленського на полях Мюнхенської безпекової конференції у 2022 році. Обидва співрозмовники тоді погодились, що напад Росії з великою ймовірністю станеться найближчим часом.

Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Володимира Путіна переглянути своє рішення про вторгнення, а також надати Україні всю необхідну зброю – зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію.

За словами присутніх українських посадовців, Гарріс відкинула обидві пропозиції.

Як пояснив співрозмовник Time у Білому домі, США вважали загрозу санкцій ефективнішим засобом стримування, аніж їхнє запровадження, а надання Україні зброї могло б зміцнити переконання Путіна в тому, що Україна є «державою-клієнтом НАТО».

«Віцепрезидентка Гарріс була рішучим прихильником тривалої підтримки України з боку США і неодноразово висловлювала непохитну прихильність підтримці народу України, який захищається від жорстокої агресії Росії», – додав він.

У статті Time стверджується, що саме зустріч 2022 року «задала тон у відносинах» Зеленського та Гарріс, «які ніколи не були особливо теплими».

Також Шустер згадує, що віцепрезидентка жодного разу не була в Україні, хоча зустрічалась із українським президентом шість разів. Остання зустріч відбулася   на полях Глобального саміту миру у Швейцарії в червні.

Нагадаємо, у межах Мюнхенської конференції з питань безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс. Глава держави висловив співрозмовниці подяку за повагу до українського народу та воїнів, за життєво важливу підтримку й лідерство США, які допомогли нашій державі об’єднати світ та вистояти проти російських ударів.

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Теги: напад Володимир Зеленський війна Україна санкції Камала Гарріс США росія

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