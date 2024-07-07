Луценко назвав справжню мету проведення Саміту миру в Швейцарії

За словами ексгенпрокурора, у Швейцарії була «велика кротяча нора, яка веде прямо у Москву»

У гонитві за кількістю представників Україна винесла на саміт три питання, які не означають ніякої перемоги

Глобальний Саміт миру, який пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток, був неефективним. Таку думку у програмі «Рандеву» з Яніною Соколовою висловив ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко. Саміт він назвав «шоу Єрмака», влаштовувати яке було, «м’яко кажучи, нерозумним».

«Як сказав політичний оглядач Євген Магда: «Швейцарські гори народили трьох мишей». У гонитві за кількістю представників ми винесли туди три питання, які не означають ніякої перемоги і навіть закінчення війни. Продовольча безпека. Уся Африка, що голодує, та інший світ – за. Енергетична безпека, в тім числі й атомна, – за, обмін полоненими – за. І? Путін злякався? Пішов на всі ці умови? А де виведення окупаційних військ, де економічні санкції за руйнування і смерті в Україні? А де, власне, перемога», – заявив Луценко.

За словами ексгенпрокурора, у Швейцарії, крім трьох мишей, була ще й «велика кротяча нора, яка веде прямо у Москву».

«Єдиним наслідком цього саміту були публічні заяви спочатку другого, потім першого рівня нашого керівництва, потім самого президента, що наступний саміт – із представниками РФ. Ось для чого була затіяна вся ця величезна гра. Тому що Зеленський підписав указ, який забороняє будь-кому розмовляти з Путіним та росіянами. І тепер треба, щоб усім світом його попросили, щоб він якось вийшов із цієї ситуації. Ну ось, попросили. Тепер Єрмак може спокійно готувати зустріч з росіянами», – сказав Луценко.

До відома, Глобальний Саміт миру пройшов 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. На ньому обговорювалась ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір – обмін полоненими та повернення викрадених українських дітей.