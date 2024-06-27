З 1 липня три категорії студентів можуть бути мобілізовані: перелік

Згідно з новим законом про посилення процесу мобілізації в Україні, студенти-чоловіки вишів та закладів профтехосвіти, які навчаються за очною формою, не можуть бути мобілізовані

Студентам, аспірантам і докторантам, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання, слід підтвердити це відповідними документами

Відповідно до змін у законі про мобілізацію, від 1 липня три категорії студентів можуть призвати на військову службу. Про це йдеться в оновленому законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», студенти-чоловіки мають право на відстрочку від мобілізації.

Але є й ті, кого призиватимуть до лав ЗСУ, а саме:

студентів, які навчаються заочно;

тих, хто здобуває другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

тих, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Зазначені категорії громадян можуть бути прийняті на військову службу за власним бажанням за контрактом.

Не можуть бути мобілізовані до Збройних сил України педагогічні працівники закладів ПТУ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Студентам, аспірантам і докторантам, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання, слід підтвердити це відповідними документами (Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).

Як повідомлялося, Кабмін України затвердив Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.

Раніше повідомлялося, що Вищі навчальні заклади Волинської області передаватимуть до територіальних і центрів комплектування та соціального захисту списки відрахованих студентів, які підлягають мобілізації.