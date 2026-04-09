Україна повернула тисячу тіл загиблих військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна повернула тисячу тіл загиблих військових
Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання

Сьогодні, 9 квітня, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

Україна повернула тисячу тіл загиблих військових фото 1

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

«Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 лютого також відбулися репатріаційні заходи. Тоді було повернуто 1000 тіл загиблих військових.

РФ вдарила по житловому сектору селища Золочів: серед постраждалих – діти
РФ вдарила по житловому сектору селища Золочів: серед постраждалих – діти
Україна повернула тисячу тіл загиблих військових
Україна повернула тисячу тіл загиблих військових
Окупанти другий тиждень поспіль доправляють до порту Бердянська таємничі морські контейнери – Андрющенко (відео)
Окупанти другий тиждень поспіль доправляють до порту Бердянська таємничі морські контейнери – Андрющенко (відео)
Як пошкодження порома «Славянін» вплине на РФ: розʼяснення Військово-морських сил
Як пошкодження порома «Славянін» вплине на РФ: розʼяснення Військово-морських сил
Американський мільярдер Баффет зробив подарунок кримінальній поліції (фото)
Американський мільярдер Баффет зробив подарунок кримінальній поліції (фото)
Сумщина: ворог атакував заправку, є поранені
Сумщина: ворог атакував заправку, є поранені

