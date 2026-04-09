Україна повернула тисячу тіл загиблих військових

Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання

Сьогодні, 9 квітня, відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

«Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 лютого також відбулися репатріаційні заходи. Тоді було повернуто 1000 тіл загиблих військових.