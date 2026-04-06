Посилення захисту неба. Уряд ухвалив важливу постанову

Федоров: Швидша модернізація авіації – це швидша адаптація до нових загроз

Уряд ухвалив постанову, яка вдосконалює процедуру екстреного дообладнання авіаційної техніки. Відтепер літаки та гелікоптери можна швидше пристосовувати до сучасної війни та ефективніше використовувати для відбиття повітряних атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

Оновлений підхід передбачає:

встановлення додаткового озброєння, засобів зв’язку, навігації, спостереження та виявлення цілей без довготривалих погоджень технічної документації;

скорочення періоду від ідеї до виконання робіт, тестування та впровадження до одного місяця.

Зокрема, дообладнання авіації зможуть виконувати виробники обладнання, спеціалісти та безпосередньо військові частини, які експлуатують техніку.

«Швидша модернізація авіації – це швидша адаптація до нових загроз і більше можливостей для військових у боротьбі з повітряними атаками. У технологічній війні перемагає той, хто швидше адаптується. Це рішення посилює захист українського неба», – наголосив Федоров.

Раніше українські військові льотчики висловили занепокоєння тим, що термін експлуатації їхнього льотного обладнання може закінчитися раніше, ніж термін служби літаків. Особливо це стосується парків літаків МіГ-29, Су-27 та Л-39.

До слова, українська бойова авіація залишається першим ешелоном протиповітряної оборони країни. Вона зустрічає ворога ще на підльоті – до того, як у справу вступають мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі та зенітні ракетні комплекси.