Посилення захисту неба. Уряд ухвалив важливу постанову

glavcom.ua
Наталія Порощук
Дообладнання авіації зможуть виконувати виробники обладнання, спеціалісти та безпосередньо військові частини, які експлуатують техніку
фото: Михайло Федоров/Telegram

Федоров: Швидша модернізація авіації – це швидша адаптація до нових загроз

Уряд ухвалив постанову, яка вдосконалює процедуру екстреного дообладнання авіаційної техніки. Відтепер літаки та гелікоптери можна швидше пристосовувати до сучасної війни та ефективніше використовувати для відбиття повітряних атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

Оновлений підхід передбачає:

  • встановлення додаткового озброєння, засобів зв’язку, навігації, спостереження та виявлення цілей без довготривалих погоджень технічної документації;
  • скорочення періоду від ідеї до виконання робіт, тестування та впровадження до одного місяця.

Зокрема, дообладнання авіації зможуть виконувати виробники обладнання, спеціалісти та безпосередньо військові частини, які експлуатують техніку.

«Швидша модернізація авіації – це швидша адаптація до нових загроз і більше можливостей для військових у боротьбі з повітряними атаками. У технологічній війні перемагає той, хто швидше адаптується. Це рішення посилює захист українського неба», – наголосив Федоров.

Раніше українські військові льотчики висловили занепокоєння тим, що термін експлуатації їхнього льотного обладнання може закінчитися раніше, ніж термін служби літаків. Особливо це стосується парків літаків МіГ-29, Су-27 та Л-39.

До слова, українська бойова авіація залишається першим ешелоном протиповітряної оборони країни. Вона зустрічає ворога ще на підльоті – до того, як у справу вступають мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі та зенітні ракетні комплекси.

Читайте також:

Читайте також

Канцлер Німеччини та глава МЗС країни оцінили заяву Трампа про швидке завершення війни
Німеччина засумнівалася у швидкому завершенні війни США проти Ірану: причина
10 березня, 16:58
Війна на Близькому Сході: Зеленський повідомив, що Україна хоче від партнерів за допомогу
Війна на Близькому Сході: Зеленський повідомив, що Україна хоче від партнерів за допомогу
10 березня, 19:36
Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну
Президент Фінляндії: Європа може запропонувати допомогти з Іраном, якщо Трамп підтримає Україну
18 березня, 04:57
За словами Жоріна, лише системні зміни в ЗСУ можуть дати Україні перевагу на полі бою
Заступник командира Третього армійського корпусу пояснив, що Україні потрібно для перемоги
22 березня, 21:15
Карякін відмовився висловлювати «солідарність народу України»
Російський автогонщик поскаржився, що для участі у змаганнях йому потрібно засудити війну
24 березня, 07:22
Андрій Ісаєнко розповіві про стосунки з родичами з Росії
Актор Андрій Ісаєнко розповів про брата, який став на бік окупантів
27 березня, 10:10
Володимир Зеленський є власником понад 60 торговельних марок
У 2025 році президент зареєстрував дві торгові марки
30 березня, 21:45
Боронив Україну у складі 41-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ
Боронив Україну з перших днів війни. Згадаймо Володимира Крикавського
4 квiтня, 09:00
Президент Ірану звернувся до американського народу
Президент Ірану звернувся до американського народу
2 квiтня, 00:30

Політика

Посилення захисту неба. Уряд ухвалив важливу постанову
Посилення захисту неба. Уряд ухвалив важливу постанову
Фронт, удари по РФ: Зеленський і військові затвердили подальші кроки
Фронт, удари по РФ: Зеленський і військові затвердили подальші кроки
Уповноважений президента з санкцій задекларував майже 3 млн грн гонорарів від благодійного фонду: деталі
Уповноважений президента з санкцій задекларував майже 3 млн грн гонорарів від благодійного фонду: деталі
На зарплаті у Милованова. Хто з урядовців отримує мільйони у приватному виші
На зарплаті у Милованова. Хто з урядовців отримує мільйони у приватному виші
Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше прибув до Сирії
Зеленський уперше прибув до Сирії

Новини

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
