Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні
Окупант опинився в таборі для військовополонених, бо, за його словами, погано знає географію
фото: скріншот із відео

За словами росіянина, він працював електромонтером і вирушив у відрядження

Окупант у таборі для військовополонених намагався переконати журналістів, що на війну потрапив через банальне незнання географії. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Громадянин Росії Олександр Пархалін, родом із Московської області, заявив, що випадково опинився на території України.

За словами росіянина, він працював електромонтером і вирушив у відрядження. Але через погане знання географії заблукав і не усвідомлював, де саме перебуває.

«Просто я географію погано знав, заблукав – і мене затримали. Потім опинився у харківському СІЗО», – розповів Пархалін.

Нагадаємо, процес повернення українських захисників із російського полону фактично зупинений за ініціативи Москви. Президент Володимир підтвердив, що країна-агресор свідомо блокує гуманітарний трек, використовуючи долі людей як інструмент політичного шантажу в межах масштабного переговорного процесу.

Як відомо, попри блокування обміну живими людьми, процес репатріації тіл триває. Так, 29 січня 2026 року відбувся черговий етап: Україна повернула тіла 1000 своїх захисників. Російській стороні було передано рештки їхніх військових. Цей технічний процес координується на рівні спецслужб та дозволяє сім’ям принаймні гідно попрощатися з героями.

До слова, у жовтні 2025 року з російської неволі повернулося 185 українських захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. 

Читайте також:

Теги: обмін полоненими блокування президент Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Путін перекладає провину за війну на Трампа
Путін перекладає провину за війну на Трампа
25 сiчня, 15:47
Андрій Волна у 2023 році визнаний Людиною року в Естонії, за версією видання Delfi
Травматолог, який оперує військових у Києві, представлятиме в ПАРЄ Росію. Інтерв'ю
Вчора, 22:30
Ніколас Мадуро виріс у робочій сім'ї з лівими поглядами
Ніколас Мадуро: що відомо про президента Венесуели та його сім’ю
3 сiчня, 13:50
Плакат, на якому пропонують до $50 млн за інформацію, що призведе до арешту Мадуро, у Лімі, Перу, 3 січня 2026 року
CNN: Топ-адвокати США розпочали боротьбу за право захищати Мадуро
4 сiчня, 04:50
Полковник СБУ Василь Козак отримав звання Героя України у лютому 2023 року
Зеленський обговорив із Героєм України бачення потенціалу СБУ
5 сiчня, 14:13
Санчес не виключив розміщення іспанських військ в Україні
Іспанія вперше допустила участь своїх військових у миротворчій місії в Україні
7 сiчня, 13:51
Росія знову вдарила по енергетиці
Після масованої атаки світло зникло у восьми регіонах. Міненерго повідомило деталі
13 сiчня, 11:12
СБУ продовжує протидію всім формам диверсій проти України та проявам колаборації з ворогом
Хмара доповів Зеленському про нові операції СБУ
10 сiчня, 15:16
«Укрзалізниця» роз’яснила, чи мають пасажири з верхніх полиць право на нижні
«Укрзалізниця» роз’яснила, кому належить місце під нижньою полицею
28 сiчня, 13:57

Події в Україні

Руслан Стефанчук повідомив про важку втрату
Руслан Стефанчук повідомив про важку втрату
Посол ЄС емоційно розповіла правду про перемир’я та ситуацію в Україні
Посол ЄС емоційно розповіла правду про перемир’я та ситуацію в Україні
Полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні
Полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні
На Запоріжжі боєць ЗСУ врятувався від ворогів у охопленому полум’ям танку
На Запоріжжі боєць ЗСУ врятувався від ворогів у охопленому полум’ям танку
Енергетики завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою
Енергетики завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою
Росіяни вдарили по автобусу з шахтарями – більше десятка жертв (оновлено)
Росіяни вдарили по автобусу з шахтарями – більше десятка жертв (оновлено)

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Сьогодні, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua