Полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні

Окупант опинився в таборі для військовополонених, бо, за його словами, погано знає географію

За словами росіянина, він працював електромонтером і вирушив у відрядження

Окупант у таборі для військовополонених намагався переконати журналістів, що на війну потрапив через банальне незнання географії. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин».

Громадянин Росії Олександр Пархалін, родом із Московської області, заявив, що випадково опинився на території України.

За словами росіянина, він працював електромонтером і вирушив у відрядження. Але через погане знання географії заблукав і не усвідомлював, де саме перебуває.

«Просто я географію погано знав, заблукав – і мене затримали. Потім опинився у харківському СІЗО», – розповів Пархалін.

Нагадаємо, процес повернення українських захисників із російського полону фактично зупинений за ініціативи Москви. Президент Володимир підтвердив, що країна-агресор свідомо блокує гуманітарний трек, використовуючи долі людей як інструмент політичного шантажу в межах масштабного переговорного процесу.

Як відомо, попри блокування обміну живими людьми, процес репатріації тіл триває. Так, 29 січня 2026 року відбувся черговий етап: Україна повернула тіла 1000 своїх захисників. Російській стороні було передано рештки їхніх військових. Цей технічний процес координується на рівні спецслужб та дозволяє сім’ям принаймні гідно попрощатися з героями.

До слова, у жовтні 2025 року з російської неволі повернулося 185 українських захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.