Понад 50 ялинок та 200 м гірлянд. Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва

Ялинки у великому фойє Білого дому. За інформацією офісу першої леді Меланії Трамп, темою цьогорічних прикрас стало гасло «Дім там, де серце»

Меланія Трамп призначила відомого дизайнера Ерве П'єра відповідальним за втілення її творчої концепції

Перша леді США Меланія Трамп прикрасила Білий дім до зимових свят. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

«Постійні переїзди навчили мене, що дім – це не просто фізичний простір, а тепло і затишок, які я ношу в собі, незалежно від оточення. Цього Різдва давайте святкувати любов, яку ми маємо в собі, і ділитися нею з навколишнім світом. Зрештою, де б ми не були, ми можемо створити дім, наповнений витонченістю, сяйвом та безкінечними можливостями», – зазначила Меланія Трамп.

фото: Білий дім

Меланія Трамп призначила відомого дизайнера Ерве П'єра відповідальним за втілення її творчої концепції. Він також створив лімітовану серію буклетів – вишуканий сувенір, що відображає магію цьогорічної святкової теми Білого дому, який гості зможуть зберегти на згадку.

фото: White house

Згідно з традицією, 75 фірмових віночків з класичними червоними бантами прикрашають вікна Білого дому, а понад 50 ялинок, близько 213,36 м гірлянд, 7 620 м стрічок і 10 тис. метеликів наповнюють зали святковим теплом. Зокрема, пряниковий білий дім має ідентичний дизайн до зовнішнього декору Білого дому.

До слова, цієї зими на багатьох вулицях Німеччини вогнів поменшає: деякі міста збираються заощадити на традиційній різдвяній ілюмінації. На святкове сяйво просто не вистачає грошей. Влада низки міст Німеччини відмовилася від новорічного висвітлення з метою економії.