Ремонт залізниці: які поїзди змінять маршрут

Наталія Порощук
glavcom.ua
На Київщині 1-9 квітня зміненим графіком курсуватиме поїзд №6026
Детальний розклад потрібного поїзда можна переглянути на сайті «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» розпочала ремонтні роботи на певних ділянках залізничних колій. Це вплине на курсування низки поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

На Полтавщині зміненим маршрутом прямуватимуть

1-3 квітня:

  • №6683/6684 Кременчук-Пас. – Ромодан – Кременчук-Пас. (замість Кременчук-Пас. – Гадяч ім. Сергієнка М. І. – Кременчук-Пас.).

2 квітня:

  • №6542/6543 Ромни – Сенча – Ромни (замість Ромни – Ромодан – Ромни);
  • №6544/6545 Ромни – Лохвиця – Ромни (замість Ромни — Ромодан – Ромни).

1, 15, 22, 23, 30 квітня та 1 травня:

  • №6363 Ромодан – Лубни (замість Ромодана – Гребінка);
  • №6366 Лубни – Ромодан (замість Гребінка –Ромодан).

Графік руху тимчасово змінять такі рейси:

1 квітня:

  • №6543/6931 Ромодан – Ромни – Бахмач відправлення з Ромодана об 11.36 (замість 11:41);
  • №6545 Ромодан – Ромни відправлення з Ромодана о 17:28 (замість 17:34).

2 квітня:

  • №6541 Ромодан – Ромни відправлення з Ромодана о 04.40 (замість 04:45).

Зміни руху потягів на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Черкащині

1-18 квітня змінять графік руху деякі поїзди, час відправлення та прибуття яких зміниться орієнтовно на 10-20 хвилин від звичного графіка.

Перелік потягів:

  • №6018 Фастів-1 – Київ-Пасажирський;
  • №6212 Козятин-1 – Фастів-1;
  • №6254 Шепетівка – Козятин-1;
  • №6292 Козятин-1 – Погребище-1;
  • №6293 Погребище-1 – Жашків;
  • №6294 Жашків – Погребище-1;
  • №6295 Погребище-1 – Козятин-1.

Також на Київщині 1-9 квітня зміненим графіком курсуватиме поїзд №6026 Фастів-1 – Київ-Пасажирський, відправлення о 17:06, прибуття о 18:51 (замість 17:19 та 19:12 відповідно).

«Детальний розклад потрібного поїзда завжди можна переглянути на сайті «Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що відтепер пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе. Для тих, хто хоче ситно поїсти, пропонуються каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, суп або гранола. Для маленьких мандрівників передбачені смузі, пастила та страйпи.

Як повідомлялося, у поїздах «Укрзалізниці» з 1 березня подорожчала постільна білизна у плацкартних і купейних вагонах. Тепер комплект коштує 95 гривень замість 80.

