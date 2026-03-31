Ремонт залізниці: які поїзди змінять маршрут
Детальний розклад потрібного поїзда можна переглянути на сайті «Укрзалізниці»
«Укрзалізниця» розпочала ремонтні роботи на певних ділянках залізничних колій. Це вплине на курсування низки поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
На Полтавщині зміненим маршрутом прямуватимуть
1-3 квітня:
- №6683/6684 Кременчук-Пас. – Ромодан – Кременчук-Пас. (замість Кременчук-Пас. – Гадяч ім. Сергієнка М. І. – Кременчук-Пас.).
2 квітня:
- №6542/6543 Ромни – Сенча – Ромни (замість Ромни – Ромодан – Ромни);
- №6544/6545 Ромни – Лохвиця – Ромни (замість Ромни — Ромодан – Ромни).
1, 15, 22, 23, 30 квітня та 1 травня:
- №6363 Ромодан – Лубни (замість Ромодана – Гребінка);
- №6366 Лубни – Ромодан (замість Гребінка –Ромодан).
Графік руху тимчасово змінять такі рейси:
1 квітня:
- №6543/6931 Ромодан – Ромни – Бахмач відправлення з Ромодана об 11.36 (замість 11:41);
- №6545 Ромодан – Ромни відправлення з Ромодана о 17:28 (замість 17:34).
2 квітня:
- №6541 Ромодан – Ромни відправлення з Ромодана о 04.40 (замість 04:45).
Зміни руху потягів на Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Черкащині
1-18 квітня змінять графік руху деякі поїзди, час відправлення та прибуття яких зміниться орієнтовно на 10-20 хвилин від звичного графіка.
Перелік потягів:
- №6018 Фастів-1 – Київ-Пасажирський;
- №6212 Козятин-1 – Фастів-1;
- №6254 Шепетівка – Козятин-1;
- №6292 Козятин-1 – Погребище-1;
- №6293 Погребище-1 – Жашків;
- №6294 Жашків – Погребище-1;
- №6295 Погребище-1 – Козятин-1.
Також на Київщині 1-9 квітня зміненим графіком курсуватиме поїзд №6026 Фастів-1 – Київ-Пасажирський, відправлення о 17:06, прибуття о 18:51 (замість 17:19 та 19:12 відповідно).
«Детальний розклад потрібного поїзда завжди можна переглянути на сайті «Укрзалізниці», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що відтепер пасажири «Укрзалізниці» можуть замовляти їжу, напої, солодощі, книги та навіть смаколики для собак під час купівлі квитка. Провідники все доставлять прямо у купе. Для тих, хто хоче ситно поїсти, пропонуються каша з пармезаном, локшина з куркою та овочами, суп або гранола. Для маленьких мандрівників передбачені смузі, пастила та страйпи.
Як повідомлялося, у поїздах «Укрзалізниці» з 1 березня подорожчала постільна білизна у плацкартних і купейних вагонах. Тепер комплект коштує 95 гривень замість 80.
