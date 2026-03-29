«Укрзалізниця» ввела екстрені протоколи: поїзди зупиняють у полі для евакуації пасажирів через зміну тактики РФ

Максим Бурич
В низці областей триває повітряна тривога через загрозу БпЛА

Масштабна повітряна тривога та масована атака дронів призвели до зупинки низки пасажирських та приміських поїздів по всій Україні. «Укрзалізниця» застосовує новий протокол безпеки, що передбачає негайну зупинку рухомого складу в безпечних локаціях та виведення людей із вагонів у разі прямої загрози на маршруті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Затримки рейсів наразі становлять від 1,5 години. Найскладніша ситуація спостерігається на напрямках, що пролягають через Одеську, Київську та Сумську області.

«Укрзалізниця» ввела екстрені протоколи: поїзди зупиняють у полі для евакуації пасажирів через зміну тактики РФ фото 1
скріншот
«Укрзалізниця» ввела екстрені протоколи: поїзди зупиняють у полі для евакуації пасажирів через зміну тактики РФ фото 2
скріншот
«Укрзалізниця» ввела екстрені протоколи: поїзди зупиняють у полі для евакуації пасажирів через зміну тактики РФ фото 3
фото: соцмережі
Ворог фокусується не лише на нерухомих об’єктах (мостах, підстанціях), а й прицільно атакує пасажирські потяги в русі, використовуючи дрони типу Shahed та FPV з наведенням у реальному часі.

Як відомо, у ніч на неділю, 29 березня 2026 року, російські окупаційні війська завдали чергового удару безпілотниками по Шосткинській громаді Сумської області. Ворожа атака спричинила масштабну пожежу на об’єкті цивільної інфраструктури, ліквідація якої тривала годинами під загрозою повторних обстрілів. 

