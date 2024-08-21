Останні дні літа Житомирщині: найкращі місця для відпочинку та фотосесій

Будиночок рибалки на Острові кохання у селі Старий Солотвин є однією з найпопулярніших туристичних локацій Житомирщини

На Житомирщині можна відвідати парк мініатюр у Мар'янівці, замок «Радомисль» , Кам'яне село, Зарічанський парк, Острів кохання та хату-музей у Савлуках

Житомирська область – це край мальовничих лісів та кар'єрів. Тут можна не лише покупатися в прохолодній воді, але й побачити старовинні замки та незвичайні села, які точно здивують. «Главком» зібрав для вас локації, де можна зробити круті фото та зануритися в атмосферу Поліського краю.

Мар'янівка - село, де світ стає маленьким

Усього за 70 км від Житомира, у селищі Мар'янівка, розташувався унікальний парк, де можна побачити зменшені копії світових пам'яток. Ейфелева вежа, статуя Свободи, єгипетська піраміда, Сфінкс та інші відомі споруди гармонійно вписалися в ландшафт парку, створюючи враження мініатюрного світу.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Сюди приїжджають сотні туристів щодня. Цей парк нагадує міні-версії відомих чудес світу.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Коли настає ніч, до війни парк кожну ніч освітлювався, і це надає йому особливого романтизму. Звісно, у наш час з відключеннями електрики парк майже не освітлюють.

Але Мар'янівка – це не лише парк мініатюр.

Тут також можна помилуватися музичним фонтаном, яких в Україні всього декілька, відпочити в білосніжній альтанці для закоханих та побачити унікальну п'ятикратно зменшену копію самогонного апарату – нагадування про непрості 90-ті роки.

Як дістатися з Києва

Автомобілем: трасою Е40 (Київ - Житомир - Новоград-Волинський) до села Довбиш, потім повернути на Мар'янівку. Відстань близько 150 км, час у дорозі – приблизно 2 – 2,5 години.

Громадським транспортом: автобусом або маршруткою з Києва до Житомира, потім з Житомира до Мар'янівки.

Замок «Радомисль»

За 119 км від Житомира, у місті Радомишль, височіє відреставрований замок, який вражає своєю красою та історією.

У замку «Радомисль» можна побачити унікальну колекцію домашніх ікон та іконостасів, зібраних з усієї України. Тут також можна піднятися на дзвіницю, загадати бажання та насолодитися мальовничими краєвидами. Також у замку можна зняти номер та переночувати.

Як дістатися з Києва

Автомобілем: Трасою Е40 (Київ - Житомир) до міста Радомишль. Відстань близько 120 км, час у дорозі – приблизно 1,5-2 години.

Громадським транспортом: Автобусом або маршруткою з Києва до Радомишля.

Кам'яне село

Кам'яне село – це унікальний природний заповідник, розташований неподалік від Олевська. Тут, серед густого лісу, розкидані величезні кам'яні брили химерних форм, що нагадують хати, вулиці та навіть площі.

Це місце оповите легендами та загадками, які приваблюють туристів з усієї України. Про місце можна почути багато легенд, в одній з них йдеться, що на місці урочища стояло багате село. Одного разу там проходив старий бідняк, який попросив хліба у господаря ошатного будинку, а той просто відмахнувся від нього. Старець лише посміхнувся та пішов геть. Тим бідняком був Господь, який спустився на землю. Вийшовши за межі села він озирнувся, і негостинні будинки було покарано – вони перетворились на брили каміння, що зберегли їх обриси й дотепер. А на одному з каменів, де відпочивав Господь, залишився слід стопи.

Як дістатися з Києва

Автомобілем: трасою Е40 (Київ - Житомир - Новоград-Волинський) до міста Олевськ, потім слідувати вказівникам до Кам'яного села. Відстань близько 230 км, час у дорозі – приблизно 3-3,5 години.

Громадським транспортом: автобусом або маршруткою з Києва до Олевська, потім місцевим транспортом або таксі до Кам'яного села.

Зарічанський парк у Житомирі

У самому Житомирі, за пішохідним мостом у Шодуарівському районі, розкинувся Зарічанський парк – мальовнича природна зона, де можна відпочити від міської суєти та насолодитися красою природи.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Тут можна прогулятися квітучими полями, помилуватися водоспадом, посидіти на березі річки та навіть порибалити.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Як дістатися з Києва

Автомобілем: Трасою Е40 (Київ - Житомир) до Житомира, потім до Шодуарівського району. Відстань близько 140 км, час у дорозі – приблизно 1,5-2 години.

Громадським транспортом: автобусом або маршруткою з Києва до Житомира, потім міським транспортом до Зарічанського парку.

Острів кохання

У селі Старий Солотвин, посеред річки Коднянка, знаходиться мальовничий Острів кохання з дерев'яним будинком.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Хоча місток, що веде до острова, потребує ремонту, це місце все одно приваблює тисячі туристів своєю романтичною атмосферою та мальовничими краєвидами. Це дуже популярне місце сюди приїжджають багато любителів селфі.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Як дістатися з Києва

Автомобілем: Трасою Е40 (Київ – Житомир) до Житомира, потім трасою Р18 до села Старий Солотвин. Відстань близько 160 км, час у дорозі – приблизно 2-2,5 години.

Громадським транспортом: Автобусом або маршруткою з Києва до Житомира, потім з Житомира до Старого Солотвина.

Хата-музей

За 119 кілометрів від Житомира, в селі Савлуки, відкрили двері у минуле – хату-музей народного побуту.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Вже на порозі відвідувачів зустрічають символи селянського життя: старезне жорно та ярмо для вола. Всередині хати збережено автентичний інтер'єр, що дозволяє поринути в атмосферу давніх селянських осель.

Цей об'єкт також малював художник з Азербайджану Аскер Живагов. Приїздив у музей і польський посол Войцех Галонська. Особливої уваги заслуговує колекція вишиванок, що є свідченням багатої української культурної спадщини. Цей музей – ідеальне місце для створення фотографій в українському стилі, що приваблює сюди не лише туристів, а й відомих особистостей, серед яких народна співачка, посол та художник з-за кордону.

Юлія Хоменко, glavcom.ua

Тут можна взяти в оренду будь-яку вишиванку та зробити купу фото. Також власниця музею Надія Романчук пригостить смачними поліськими стравами.

Житомирщина – край, який варто відвідати. Тут кожен знайде щось цікаве для себе: і любителі історії та архітектури, і шанувальники природи, і ті, хто просто хоче відпочити від міської суєти та насолодитися спокійною атмосферою.

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