Стрілянина під час перевірки документів: у Слов’янську загинув поліцейський

У Слов’янську застрелили дільничного під час перевірки документів

Нападник відкрив вогонь по наряду та втік, у місті триває розшук

У Слов’янську на Донеччині під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по поліцейських, унаслідок чого загинув правоохоронець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, інцидент стався 19 березня близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той раптово відкрив стрілянину по наряду поліції.

Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко – старший дільничний офіцер поліції відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції.

Після нападу зловмисник зник з місця події. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для його затримання. На місці працюють усі профільні служби, правоохоронці встановлюють обставини злочину та особу нападника.

