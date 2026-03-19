Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Стрілянина під час перевірки документів: у Слов’янську загинув поліцейський

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Стрілянина під час перевірки документів: у Слов’янську загинув поліцейський
У Слов’янську застрелили дільничного під час перевірки документів
фото: Національна поліція України

Нападник відкрив вогонь по наряду та втік, у місті триває розшук

У Слов’янську на Донеччині під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по поліцейських, унаслідок чого загинув правоохоронець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, інцидент стався 19 березня близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той раптово відкрив стрілянину по наряду поліції.

Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко – старший дільничний офіцер поліції відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції.

Після нападу зловмисник зник з місця події. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для його затримання. На місці працюють усі профільні служби, правоохоронці встановлюють обставини злочину та особу нападника.

Нагадаємо, що у Шевченківському районі столиці перед судом постане 29-річний киянин, який виявив агресію до медиків. Чоловік напав на бригаду швидкої допомоги, яка приїхала рятувати його ж життя. 

Раніше на Миколаївщині встановлюються обставини вбивства жінки. За даними поліцейських, староста одного із сіл вистрілив у свою помічницю.

Теги: Слов’янськ поліція стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Стрілянина під час перевірки документів: у Слов’янську загинув поліцейський
Стрілянина під час перевірки документів: у Слов’янську загинув поліцейський
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua