Стрілянина під час перевірки документів: у Слов’янську загинув поліцейський
Нападник відкрив вогонь по наряду та втік, у місті триває розшук
У Слов’янську на Донеччині під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по поліцейських, унаслідок чого загинув правоохоронець. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.
За даними правоохоронців, інцидент стався 19 березня близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той раптово відкрив стрілянину по наряду поліції.
Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко – старший дільничний офіцер поліції відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції.
Після нападу зловмисник зник з місця події. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для його затримання. На місці працюють усі профільні служби, правоохоронці встановлюють обставини злочину та особу нападника.
Нагадаємо, що у Шевченківському районі столиці перед судом постане 29-річний киянин, який виявив агресію до медиків. Чоловік напав на бригаду швидкої допомоги, яка приїхала рятувати його ж життя.
Раніше на Миколаївщині встановлюються обставини вбивства жінки. За даними поліцейських, староста одного із сіл вистрілив у свою помічницю.
Коментарі — 0