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У Києві відбудеться регата для ветеранів «Вітрила вільних»: як взяти участь

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві відбудеться регата для ветеранів «Вітрила вільних»: як взяти участь
«Вітрила вільних» – це серія тренувально-змагальних подій, створених для підтримки захисників та захисниць
фото: Київ Мілітарі Хаб

Заход відбудеться 25 липня у Дарницькому районі столиці

Київ Мілітарі Хаб разом із Київським міським крейсерським яхт-клубом за сприяння КМДА запрошують військовослужбовців, ветеранів та ветеранок взяти участь у спеціальній регаті під назвою «Вітрила Вільних». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організаторів заходу.

«Вітрила вільних» – це серія тренувально-змагальних подій, створених для підтримки захисників та захисниць. Головна мета заходу – надати ветеранам можливість відпочити, емоційно перезавантажитися, отримати нові враження та якісно провести час через командну взаємодію і вітрильний спорт.  

На учасників чекає дружня атмосфера, активний відпочинок на воді та підтримка як з боку побратимів і посестер, так і з боку фахівців Київ Мілітарі Хабу та досвідчених яхтсменів. 

Деталі події та реєстрація:

  • Коли: 25 липня (початок реєстрації о 09:00);
  • Місце проведення: Дарницький район столиці (Київський міський крейсерський яхт-клуб).

Участь у регаті безкоштовна, однак для участі у змаганнях необхідно обов'язково пройти попередню реєстрацію

Нагадаємо, ветерани та сімʼї полеглих захисників зможуть отримати пільгову іпотеку «єОселя» під 3%. Держава компенсуватиме їм процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% з 11 року.  

До слова, 1 травня в Україні розпочався новий етап державної програми допомоги постраждалим від війни – «Житло для ВПО з ТОТ». Відтепер переселенці з тимчасово окупованих територій, які мають житлові сертифікати, можуть забронювати кошти для купівлі нової домівки через застосунок «Дія».

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Теги: ветеран вітрильний спорт реєстрація відпочинок спорт Київ

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