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Меланія Трамп веде таємні прямі переговори з Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Меланія Трамп веде таємні прямі переговори з Путіним
Меланія Трамп тисне на Путіна щодо повернення зниклих безвісти дітей із Росії
фото: The White House﻿

Зусилля першої леді США допомогли понад двом десяткам українських дітей повернутися до своїх сімей

Жахи війни в Україні спонукали Меланію Трамп тиснути на диктатора Володимира Путіна щодо повернення зниклих безвісти дітей з Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на The Telegraph.

За інформацією видання, зусилля першої леді США допомогли понад двом десяткам українських дітей повернутися до своїх сімей після того, як Москва забрала їх з домівок для примусового «перевиховання».

«Зображення, які з’явилися, де вона дізналася про цих дітей, які стали переміщеними особами внаслідок війни, справді вплинули на неї», – сказав Марк Бекман, старший радник пані Трамп.

Він додав, що Меланія «дуже віддана справі» та «працює над тим, щоб якомога більше дітей повернулися до своїх сімей».

Повідомляється, що офіс першої леді взяв на себе ініціативу від імені США з цього питання, а не через традиційні дипломатичні канали через Державний департамент США.

Американські дослідники виявили понад 210 місць, куди українських дітей вивозили для військових навчань, виготовлення безпілотників та інших центрів «перевиховання» в Росії.

Київ назвав масштабну програму депортації щонайменше 19 000 дітей воєнним злочином та геноцидом, згідно з визначенням Організації Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, Київ має докази того, що Росія використовує викрадених з окупованих територій українських дітей як бійців у війні проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія підмінює документи викраденим українським дітям і потім змушує їх воювати проти України – тоді він назвав це головним невирішеним питанням війни. У квітні цього року президент розповів про роботу команди Bring Kids Back UA та про те, скільки дітей вдалося повернути від початку 2026 року.

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Теги: росія діти документи Володимир Зеленський Меланія Трамп президент радник Москва переговори

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