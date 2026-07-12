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Норвегія за ціною Карпат: блогерка здивувала вартістю відпочинку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Норвегія вражає туристів краєвидами
фото з відкритих джерел

Уся поїздка разом з харчуванням обійшлася у 35 тисяч гривень

Норвегія – одна з найбільш мальовничих і водночас найдорожчих країн Європи. Деякі туристи бояться планувати подорож у цю країну, бо не впевнені, скільки вона коштуватиме. Та, як з'ясувалося, мандрівка у казкову Норвегію може бути цілком доступною. Як інформує «Главком», про це розповіла користувачка тік току під ніком @netbynata.

Блогерка поїхала у Норвегію компанією з восьми дівчат та розказала, скільки вартувала подорож.

«Поїздка у Норвегію обійшлася нам дешевше, ніж відпочинок у Карпатах. А це, на секунду, одна з найдорожчих країн світу. Природа там просто нереальна. Це точно варто побачити», – зазначила дівчина.

Дівчата летіти в Осло з Варшави, квитки у два боки обійшлися у 5900 гривень. До Польщі вони добиралися автобусом, що коштувало ще три тисячі гривень туди і назад.

Аби об'їздити Норвегію і побачити якомога більше красивих місць, туристки орендували два автомобілі. За п’ять днів оренди, бензин, платні дороги і паркування вони віддали по 5500 гривень кожна.

На ніч мандрівниці щоразу зупинялися у різних локаціях. Вони заздалегідь забронювали атмосферні будиночки або готелі на Booking. Один з будинків був особливо красивим – із панорамним вікном на річку, гори та водоспад. В середині був камін, який додавав ще більше затишку. Коштував такий будинок усього сім тисяч гривень, що вийшло по 875 гривень із людини. Загалом за проживання у Норвегії авторка відео заплатила приблизно 6100 гривень.

Уся поїздка разом з харчуванням обійшлася у 35 тисяч гривень з людини. За словами мандрівниці, ця подорож вартувала кожної копійки. Особливо враховуючи ціни у багатьох готелях Буковелю чи ніч проживання в атмосферному будиночку в горах, які часто коштують 10 тисяч гривень за двох.

Раніше повідомлялося, що Центральна Азія перетворилася на головну принаду для туристів поколінь міленіалів та Gen Z, які шукають місця без величезних натовпів і туристичних пасток, але з більшою спонтанністю та пригодами. Проте жодна країна регіону не привернула до себе стільки уваги та не отримала такої популярності, як Узбекистан.

Нагадаємо, мальовниче села Влколинець у словацьких Карпатах і з 1993 року належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Однак місцеві жителі цьому не раді, адже страждають від напливу туристів. Щороку Влколинець, де всього 17 мешканців, відвідує близько 100 тисяч людей. Деякі місцеві вже виїхали з села, бо не можуть тут спокійно жити.

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Теги: відпочинок Норвегія мандрівка природа подорож

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