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Школяр із Закарпаття переміг на олімпіаді з хімії в Узбекистані

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Роман Козак отримав «золото» на олімпіаді з хімії
фото: Мирослав Білецький/Telegram

Четверо українських школярів представили Україну на міжнародній олімпіаді

Десятикласник із Закарпаття Роман Козак здобув перемогу на Міжнародній хімічній олімпіаді в Узбекистані. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, пише «Главком».

Роман Козак виборов «золото» у змаганнях, де учню склали конкуренцію ще 360 юних учасників з понад 90 країн світу. Тож, десятикласник із Закарпаття розгорнув український прапор під час нагородження, представивши країну на міжнародній олімпіаді.

Десятикласник із Закарпаття розгорнув український прапор на Міжнародній хімічній олімпіаді в Узбекистані
Десятикласник із Закарпаття розгорнув український прапор на Міжнародній хімічній олімпіаді в Узбекистані
фото: Мирослав Білецький/Telegram

Роман Козак навчається у Голятинському ліцеї в 10 класі. Разом із ним участь в олімпіаді взяли ще троє українських школярів.

Українські учні на Міжнародній хімічній олімпіаді в Узбекистані
Українські учні на Міжнародній хімічній олімпіаді в Узбекистані
фото: Мирослав Білецький/Telegram

«Щиро вітаємо з таким високим досягненням! Це результат наполегливої праці, підтримки вчителів, батьків. Дякуємо всім, хто був з Романом на шляху до перемоги. Пишаємося нашим земляком і бажаємо нових висот у майбутньому!» – йдеться у дописі голови Закарпатської ОВА.

На міжнародній хімічній олімпіаді в Узбекистані змагалися 360 учасників з понад 90 країн світу
На міжнародній хімічній олімпіаді в Узбекистані змагалися 360 учасників з понад 90 країн світу
фото: Мирослав Білецький/Telegram

Нагадаємо, українські школярі посіли перше місце в командному заліку на першій Європейській математичній олімпіаді, що відбулася 23–29 квітня у Вільнюсі.  Україна виставила на змагання дві команди – основну та юніорську. Загалом 12 учасників із восьми областей здобули три золоті та п'ять бронзових медалей і впевнено очолили командний залік.

Випускник Ілля Обозовський здав Національний мультипредметний тест (НМТ) з трьох предметів на 200 балів та отримав 797 балів із 800 можливих. Зокрема, НМТ майже з усіх предметів він склав на 200 балів, з історії України він отримав результат у 197 балів. Такі бали учень отримав завдяки систематичному навчанню та підготовці до іспитів. 

До слова, Юрій Гащук, який є випускником ліцею «Гроно» Львівської міської ради отримав по 200 балів із чотирьох предметів. Він успішно склав НМТ із математики, української мови, хімії та історії України.

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Теги: українці за кордоном учні Узбекистан Олімпіада діти Закарпаття

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Життя

Школяр із Закарпаття переміг на олімпіаді з хімії в Узбекистані
Школяр із Закарпаття переміг на олімпіаді з хімії в Узбекистані
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