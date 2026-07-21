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Трамп вперше показав новонародженого сина Джей Ді Венса (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Діти Венса Вівек та Мірабель тримають свого молодшого брата Алека Ніла
фото: скриншот/Truth Social

Джей Ді Венс перший віцепрезидент США, який став батьком під час служби за останні 156 років

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та друга леді Уша Венс вчетверте стали батьками. Президент США Дональд Трамп показав перше фото новонародженого сина Венса у своїй соцмережі Truth Social, пише «Главком».

На фото, яке опублікував Трамп, діти Джей Ді Венса та Уші Венс Вівек та Мірабель тримають свого брата Алека Ніла. «Вітаємо! Ідеальний хлопчик для чудової родини Венсів», – підписав фото з дітьми Венса Дональд Трамп.

Трамп вперше показав новонародженого сина Джей Ді Венса (фото) фото 1
фото: скриншот/Truth Social

Напередодні Уша та Джей Ді Венс повідомили про народження сина. Як відомо, Алек Ніл народився 19 липня у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда.

«Ми раді повідомити, що наш хлопчик, Алек Ніл Венс, народився цього ранку. Уша та малюк щасливі та здорові, а наші діти надзвичайно раді зустрічі зі своїм молодшим братиком. Неймовірні військові лікарі та співробітники Медичного центру Волтера Ріда та Медичного підрозділу Білого дому стали для нас справжнім благословенням. Ми глибоко вдячні за все, що вони зробили для нашої родини», – йдеться у дописі.

Джей Ді Венс та Уша Венс мають чотирьох дітей. Подружжя виховує дев’ятирічного Юена, шестирічного Вівека, чотирирічну Мірабель та новонародженого Алека Ніла.

До слова, народження хлопчика є особливим для історії США, адже Джей Ді Венс є першим чинним високопосадовцем США, який став батьком на момент своєї служби за останні 156 років. Востаннє віцепрезидент США, який став батьком під час обіймання посади, був Шайлер Колфакс у 1870-му році.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс опинився в центрі уваги через вірусне відео з другою леді США Ушею Венс. Джей Ді Венс став гостем подкасту Уші Венс «Час розповідей з другою леді». Один фрагмент із відео виявився дивним для глядачів, а саме те, як Венс привітав дружину. 

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Теги: діти Дональд Трамп син Джей Ді Венс

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