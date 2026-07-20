Вбивство підлітка на фунікулері: Косов подав касаційну скаргу на вирок суду

Судове засідання у справі про вбивство підлітка на столичному фунікулері, 15 вересня 2025 року

Мати загиблого підлітка Ірина Матерухіна повідомила, що дата розгляду скарги поки не відома

Колишній працівник Управління державної охорони (УДО) Артем Косов подав касаційну скаргу на вирок суду у справі про вбивство підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Мати загиблого хлопчика Ірина Матерухіна розповіла кореспондентці видання, що дата розгляду скарги поки не відома, однак попереду на родину чекає новий судовий процес.

Нагадаємо, у вересні минулого року Шевченківський районний суд Києва визнав Артема Косова винним у вбивстві та призначив йому найсуворіше покарання – довічне ув'язнення. Втім, вже у жовтні 2025 року засуджений подав апеляцію. Він просив змінити вирок і перекваліфікувати його дії на статтю 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність), яка передбачає від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі.

Однак 25 березня цього року Київський апеляційний суд прийняв остаточне рішення – залишити вирок суду першої інстанції без змін. Тоді Косов не дав чіткої відповіді, чи оскаржуватиме вердикт надалі, але зрештою скористався правом на подання касаційної скарги.

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Нагадаємо, 7 квітня 2024 року на станції фунікулера загинув 16-річний підліток Максим Матерухін. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої». Загиблим виявився Максим Матерухін, який навчався к 10 класі в столичній школі №36. Семеро підлітків, які були свідками трагічного інциденту, дали свідчення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки учасник конфлікту з підлітком служив водієм в Управлінні державної охорони. Згодом чоловіку повідомили підозру в умисному вбивстві. Також у ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був їхнім колишнім працівником. Під час трагедії він не був при виконанні службових обов'язків та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом смерті 16-річного школяра на станції фунікулера в Києві, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно співробітника Управління державної охорони Артема Косова передали до суду. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення. Підозрюваний своєї провини не визнавав.

Мати підлітка Ірина Матерухіна звернулася за допомогою до мера столиці Віталія Кличка. Жінка вимагає справедливого вироку для звинуваченого у вбивстві її сина – водія УДО Артема Косова, справа проти якого, на її думку, штучно затягується.

Розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на столичному фунікулері, призначений на 27 червня, вкотре відклали. Засідання, що мало відбутися у Шевченківському суді Києва, було вчергове зірване через неявку захисників обвинуваченого Артема Косова. Нову дату засідання призначили на 14 серпня.

20 серпня, під час засідання розглянули відео слідчо-оперативної групи з розповіддю друзів загиблого підлітка, які були з ним на фунікулері. Після перегляду Косов відповідав на питання прокурора.