Укрзалізниця заявила, що Дія.Підпис знадобиться при купівлі квитків на три поїзди

Укрзалізниця уважно стежить за пілотним запуском і після його оцінки вирішуватимуть, чи запроваджувати таку практику на інші рейси

Верифікація буде обов’язковою під час придбання або повернення квитків на деякі внутрішні рейси

Укрзалізниця повідомила про зміну формату тестової верифікації особи під час купівлі квитків через застосунок компанії. Як передає «Главком», із 1 серпня верифікація через Дія.Підпис буде запроваджена лише на три потяги, а не на більшу кількість, як планувалося раніше. Це рішення ухвалили після зворотного зв’язку від пасажирів.

«Ми дослухалися до пасажирів і змінили кількість рейсів, для яких у тестовому режимі з 1 серпня вводиться верифікація через Дія.Підпис. Це необхідно для боротьби з квитковими спекуляціями та зловживаннями», – зазначили в УЗ.

Верифікація буде обов’язковою під час придбання або повернення квитків на такі внутрішні рейси:

№29/30 Київ – Ужгород;

№12 Львів – Одеса;

№27/28 Київ – Чоп.

Для тих пасажирів, які не мають ID-паспортів або не можуть оновити документи, Укрзалізниця зберегла можливість придбання квитків у визначених касах на цих напрямках:

Чоп – каса №2;

Ужгород – каса №2;

Львів –каса №1;

Одеса – каси №14 та №2;

Київ – каси №21 та №22.

У компанії додали, що уважно стежать за пілотним запуском і після його оцінки вирішуватимуть, чи запроваджувати таку практику на інші рейси.

Раніше ми писали, що народний депутат Володимир В'ятрович разом із 17 колегами з різних фракцій підписав звернення до «Укрзалізниці». Депутати закликають скасувати рішення про продаж квитків на популярні внутрішні поїзди з 1 серпня виключно через сервіс «Дія.Підпис». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира В’ятровича.

«Укрзалізниця» пояснила своє рішення «боротьбою зі спекуляцією». З 1 серпня планувалося, що на першому етапі квитки на потяги №105/106 Одеса – Київ, №91/92 Львів – Київ, №29/30 Київ – Ужгород, №12 Львів – Одеса, №27/28 Київ – Чоп можна буде купити та повернути лише за допомогою «Дія.Підпис», виключивши каси та інші онлайн-сервіси.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» посилила контроль документів під час посадки до поїздів. З 25 липня відбулися перевірки понад 300 поїздів, де було звірено понад 41,6 тис. документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Посилення перевірок відбулося на тлі скандалів через складнощі та махінації з придбанням квитків на популярні напрямки. Залізничники таким чином хотіли виявляти безквиткових пасажирів та тих, чиї дані в квитках не співпадали з даними в документах.