У Харкові та Бородянці протестують зв'язок 5G – Федоров

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Тестування розпочнеться вже восени
фото з відкритих джерел

Ці населені пункти зазнали значних руйнувань, тому важливо випробувати технологію у найскладніших обставинах

Харків та селище Бородянка Бучанського району Київської області приєднаються до тестування звʼязку 5G в Україні. Про це, як пише «Главком», повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Посадовець зазначив, що попри війну, до тестування технології 5G окрім Львова вже цієї осені приєднаються ще Харків та Бородянка.

Федоров пояснив, що Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань, тому важливо випробувати технологію у найскладніших обставинах, адже Україна здатна впроваджувати інновації навіть в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів.

Фахівці, зазначив він, також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян.

До 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема 4G. "Це відбуватиметься крок за кроком, щоб ви не відчули різких змін. Нові технології забезпечать швидший інтернет і стабільніший зв’язок, а робота мереж стане ще ефективнішою", - додав міністр.

Нагадаємо, у серпні мобільний оператор «Київстар» в деяких населених пунктах технологію 3G замінить на 4G. Зміни стосуватимуться двох областей – Дніпропетровської та Львівської.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №4321 про прискорене розгортання мобільних мереж. Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров відзначив, що відтепер якісний зв’язок швидше з’явиться там, де його досі не було. Також під час поїздок мобільний інтернет не зникатиме, а на деокупованих територіях оператори швидше повертатимуть звʼязок.

