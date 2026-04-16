РФ використовує підроблені страховки для перевезень нафти: деталі від розвідки

Підсанкційне судно Paz отримало документи від фіктивної німецької фірми Seaguard P&I, якої насправді не існує

Танкери тіньового флоту РФ використовують страхові сертифікати від нереальної німецької компанії для обходу міжнародних санкцій під час перевезення нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Згідно з оцінкою Служби зовнішньої розвідки України, танкер Paz, який перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, отримав страховий сертифікат від компанії Seaguard P&I. Вона нібито базується в німецькому Піннебурзі, хоча насправді такої комерційної структури в Німеччині не існує. Адреса, вказана в документах і на сайті компанії, насправді є звичайним житловим багатоквартирним будинком.

Крім Paz, подібні фальшиві сертифікати отримали ще щонайменше чотири судна. Серед суден із сумнівними документами значиться танкер Deyna. У березні 2026 року французька влада вилучила це судно за підозрою в обході санкцій проти Росії.

Останнім часом європейські країни все частіше перехоплюють подібні судна поблизу своїх територіальних вод. Такі танкери вважаються загрозою для екології та безпеки, оскільки вони порушують міжнародні морські правила, плавають під фальшивими прапорами та використовують недійсне страхування після блокування західними сервісами.

