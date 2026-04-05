Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих

Меред мобілізованих виявили приблизно дві тисячі осіб, які не повинні проходити службу за станом здоров’я

В одній із військових частин України зафіксували масштабну проблему – серед мобілізованих виявили приблизно дві тисячі осіб, які, за попередніми даними, не повинні проходити службу за станом здоров’я. Наразі ситуацію перевіряють на всіх рівнях. Як інформує «Главком», про це «РБК-Україна» повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

За її словами, до з’ясування обставин уже залучили Міністерство оборони та командування Сухопутних військ. Наразі мають встановити, де саме стався збій у системі. Чи то під час роботи територіальних центрів комплектування, військово-лікарських комісій, чи вже безпосередньо у військовій частині.

Ідеться про значну кількість людей, тому перевірка має дати відповідь, як така ситуація стала можливою і хто відповідальний за допущені порушення.

Омбудсменка підкреслила, що цей випадок не можна залишити без детального аналізу, адже фактично мова йде про масове направлення до війська осіб, які не відповідають вимогам служби за станом здоров’я.

«Треба повноцінно вивчити питання, як так сталося, на якому етапі пішло це масове порушення. Чи це етап ТЦК, ВЛК, чи це вже військова частина, чи було рішення прийняте десь вище?», – пояснила вона.

Наразі триває комплексна перевірка, за результатами якої очікуються відповідні рішення.

Як повідомлялося, народний депутат від «Слуги народу» Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення зміни до законодавства «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Він передбачає врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів громадян, а також вручення повісток.

До слова, останніми днями у мережі шириться інформація про те, що починаю з 1 квітня 2026 року в Україні стартує масштабна реформа процесу мобілізації. Міноборони наголошує, що будь-які повідомлення про запуск нових механізмів мобілізації від початку квітня є передчасними.

Відомство продовжує працювати над дорожньою картою змін, яка потребує ретельного опрацювання на всіх рівнях. Заступник міністра оборони Євген Мойсюк підкреслив, що питання трансформації системи територіальних центрів комплектування не може бути вирішене за один день.