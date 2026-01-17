По Україні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж – Свириденко

У приміщеннях заправних станцій державної мережі АЗК Укрнафта, яка входить до Групи Нафтогаз, працюють пункти незламності

Прем’єр-міністерка та голова правління НАК «Нафтогаз України» обговорили стабільність газопостачання в умовах морозів та обстрілів

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела робочу зустріч із головою правління НАК «Нафтогаз України» Сергієм Корецьким. Ключовою темою обговорення став захист енергетичної безпеки країни в умовах аномальних морозів та безперервних атак ворога на газовидобувну інфраструктуру. Особлива увага була приділена прифронтовим регіонам, де ситуація з енергозабезпеченням залишається найбільш критичною. Юлія Свириденко наголосила на важливості координації всіх служб для стабільного проходження цього надскладного опалювального сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юлію Свириденко.

«По всій країні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж. Загалом понад дві тисячі газовиків залучені до робіт: безпосередніх ремонтів на обʼєктах і цілодобового прийому викликів від людей. Після постійних ворожих атак вони роблять усе можливе для швидкого відновлення газопостачання сіл і містечок поблизу лінії фронту, де ремонтні бригади працюють часто під цілеспрямованими атаками. Дякую кожному і кожній», – зазначила Свириденко.

Найважча ситуація наразі спостерігається у Херсоні, де ворог цілеспрямовано зруйнував ключові енергооб’єкти. Для підтримки містян «Нафтогаз» вже передав 1750 електричних та газових обігрівачів разом із балонами газу. Постачання додаткового обладнання триває. Окрім Херсонщини, у зоні особливого контролю перебувають Чернігівська, Харківська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська та Дніпропетровська області.

Прем’єр-міністерка також зазначила, що відбулося обговорення ситуації з імпортом додаткових обсягів газу.

«Завдяки виділеним з державного бюджету 8 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів Уряд спільно з Нафтогазом у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд кубометрів для стабільного проходження опалювального сезону. Це дозволило замістити обсяги внутрішнього видобутку, втрачені через масовані ракетні удари. Визначили чіткі параметри імпорту на наступний період, щоб пройти безпрецедентно складний опалювальний період цієї зими», – зазначила Свириденко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, присвячений ліквідації наслідків масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі. Головною темою стала критична ситуація в столичному регіоні, де через нічну атаку виникли додаткові виклики для приміських громад. Глава держави відзначив самовіддану роботу ремонтних бригад та ДСНС, проте висловив незадоволення розбіжностями у звітах щодо реального стану справ у Києві.