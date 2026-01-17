Головна Країна Політика
search button user button menu button

По Україні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж – Свириденко

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
По Україні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж – Свириденко
У приміщеннях заправних станцій державної мережі АЗК Укрнафта, яка входить до Групи Нафтогаз, працюють пункти незламності
фото: Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка та голова правління НАК «Нафтогаз України» обговорили стабільність газопостачання в умовах морозів та обстрілів

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела робочу зустріч із головою правління НАК «Нафтогаз України» Сергієм Корецьким. Ключовою темою обговорення став захист енергетичної безпеки країни в умовах аномальних морозів та безперервних атак ворога на газовидобувну інфраструктуру. Особлива увага була приділена прифронтовим регіонам, де ситуація з енергозабезпеченням залишається найбільш критичною. Юлія Свириденко наголосила на важливості координації всіх служб для стабільного проходження цього надскладного опалювального сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юлію Свириденко.

«По всій країні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж. Загалом понад дві тисячі газовиків залучені до робіт: безпосередніх ремонтів на обʼєктах і цілодобового прийому викликів від людей. Після постійних ворожих атак вони роблять усе можливе для швидкого відновлення газопостачання сіл і містечок поблизу лінії фронту, де ремонтні бригади працюють часто під цілеспрямованими атаками. Дякую кожному і кожній», – зазначила Свириденко.

Найважча ситуація наразі спостерігається у Херсоні, де ворог цілеспрямовано зруйнував ключові енергооб’єкти. Для підтримки містян «Нафтогаз» вже передав 1750 електричних та газових обігрівачів разом із балонами газу. Постачання додаткового обладнання триває. Окрім Херсонщини, у зоні особливого контролю перебувають Чернігівська, Харківська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська та Дніпропетровська області.

Прем’єр-міністерка також зазначила, що відбулося обговорення ситуації з імпортом додаткових обсягів газу.

«Завдяки виділеним з державного бюджету 8 млрд грн та допомозі міжнародних партнерів Уряд спільно з Нафтогазом у 2025 році забезпечив імпорт 5,7 млрд кубометрів для стабільного проходження опалювального сезону. Це дозволило замістити обсяги внутрішнього видобутку, втрачені через масовані ракетні удари. Визначили чіткі параметри імпорту на наступний період, щоб пройти безпрецедентно складний опалювальний період цієї зими», – зазначила Свириденко.

За її словами, у приміщеннях заправних станцій державної мережі АЗК Укрнафта, яка входить до Групи Нафтогаз, працюють пункти незламності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор, присвячений ліквідації наслідків масованих ударів РФ по критичній інфраструктурі. Головною темою стала критична ситуація в столичному регіоні, де через нічну атаку виникли додаткові виклики для приміських громад. Глава держави відзначив самовіддану роботу ремонтних бригад та ДСНС, проте висловив незадоволення розбіжностями у звітах щодо реального стану справ у Києві. 

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко Нафтогаз України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Додаткові пункти незламності розгортаються по всій державі з урахуванням ситуації на місцях
Уряд посилює заходи для стабілізації енергосистеми: деталі від Свириденко
13 сiчня, 15:59
У більшості областей України спостерігаються несприятливі погодні умови
Негода в Україні: уряд рекомендував перевести навчання на дистанційне
8 сiчня, 20:41
Через наближення циклону, в Україні очікується різке погіршення погодних умов
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
7 сiчня, 22:56
Свириденко зробила заяву про відключення світла
Скандал зі знеструмленням лікарень у Львові: Свириденко зробила заяву
7 сiчня, 11:51
Свириденко заявила, що лікарям, які працюють на прифронтових територіях піднімуть зарплату
Уряд підніме зарплату деяким лікарям до 35 тис. грн – Свириденко
5 сiчня, 21:21
Руміна Велші, Лаура Гарбенчуте-Бакієне, Патрік Фрагман, Бріс Буюон стали незалежними членами наглядової ради
Обрано незалежних членів наглядової ради «Енергоатома»
31 грудня, 2025, 18:16
Тетяна Бережна взяла донечку на засідання уряду
Глава уряду Свириденко розголосила рідкісне ім'я новонародженої доньки міністерки культури
31 грудня, 2025, 16:30
Із вересня наступного року школярі отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні
Усі школярі отримуватимуть безкоштовне харчування: уряд назвав терміни
30 грудня, 2025, 08:10
Уряд компенсує установам витрати на комунальні послуги, скраплений газ і пічне паливо
Кабмін змінив правила компенсації установам, які безкоштовно розміщують переселенців
24 грудня, 2025, 16:54

Політика

По Україні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж – Свириденко
По Україні у посиленому режимі працює 474 аварійні бригади газорозподільних мереж – Свириденко
Кирило Буданов прибув до США
Кирило Буданов прибув до США
Підрозділи ЗСУ отримуватимуть БпЛА втричі швидше: деталі від Федорова
Підрозділи ЗСУ отримуватимуть БпЛА втричі швидше: деталі від Федорова
РФ готується до нової хвилі масованих атак – президент
РФ готується до нової хвилі масованих атак – президент
Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України
Німеччина надала €60 млн на енергетичну підтримку України
Власенко розповів, що знайшло у нього НАБУ під час обшуків
Власенко розповів, що знайшло у нього НАБУ під час обшуків

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua