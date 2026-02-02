«3000 км Україною». Свириденко повідомила, скільки українців оформили безкоштовні квитки

З 3 грудня 2025 року у застосунку «Укрзалізниці» можна оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 км

Українці оформили понад 170 тис. квитків безкоштовних квитків у межах програми «3000 км Україною». Загальна протяжність поїздок за цими квитками сягає близько 80 млн км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Загалом з початку запуску програми 580 тис. користувачів зареєструвалися у застосунку «Укрзалізниці». «Завдяки ініціативі українці можуть подорожувати між прифронтовими, центральними й західними областями, зберігаючи зв’язок з близькими, попри відстань», – пояснила вона.

Наприкінці грудня повідомлялося, що українці придбали за програмою «3000 км Україною» 40 тис. квитків. Найпопулярніші маршрути, які обирають українці:

Фастів – Конотоп,

Одеса – Запоріжжя,

Київ/Жмеринка – Шостка,

Запоріжжя – Львів,

Суми – Рахів.

Безоплатні поїздки в межах 3 000 км діють у непікові періоди й зосереджені саме на маршрутах до прифронтових громад. Квитки можна придбати через застосунок «Укрзалізниці».

Програма спрямована на підтримку людей у громадах, розташованих поблизу лінії фронту, а також дає можливість більш рівномірно розподіляти пасажиропотік і ефективніше використовувати наявний ресурс залізниці. Варто зазначити, що для реалізації ініціативи не залучаються додаткові кошти державного бюджету.

Як відомо, з 3 грудня 2025 року у застосунку «Укрзалізниці» можна оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 км. Отримати безкоштовні квитки на вільні місця можна у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та другому класі Інтерсіті на визначених 24 маршрутах.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів, що програма «3000 км Україною», яка передбачає можливість безкоштовних внутрішніх залізничних поїздок на відстань до 3 тис. км, стимулює національну економіку, бо залізниця теж є її складовою. Внутрішні перевезення самі по собі збиткові, але чим більше люди їздять, тим більше мобільність населення приводить до зростання ВВП, бо гроші циркулюють активніше.