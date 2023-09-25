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На окупованій Херсонщині пенсіонерка врятувала трьох поранених бійців ЗСУ (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На окупованій Херсонщині пенсіонерка врятувала трьох поранених бійців ЗСУ (відео)
Пані Софія зізналася, що дуже боялася, але допомагала хлопцям
фото: скрін із відео з соцмереж

У підвалі свого будинку жінка переховувала українських воїнів від окупантів майже два місяці

В одному з окупованих сіл на Херсонщині пенсіонерка Софія Біла врятувала трьох поранених українських воїнів. Вона переховувала їх від окупантів у підвалі свого будинку місяць і три тижні. Її розповідь про цей вчинок опублікували в соцмережах.

За словами жінки, поранених бійців вона переховувала в підвалі будинку місяць і три тижні. Пані Софія зізнається, що дуже боялася, але рятувала хлопців. Окупанти тоді ходили вулицею від хати до хати й запитували, чи є чужі. Навідувалися і до її оселі та навіть вистрелили їй у вікно.

Коли російські загарбники заявили, що розмістяться в її будинку, героїчна пенсіонерка одного за одним вивезла поранених воїнів у Білозерку. Одного з них – під виглядом свого сина, свідоцтво про народження якого у неї було.

Тут ще певний час їх переховували, поки 11 листопада 2022 року цей населений пункт не визволили ЗСУ. 

Тепер, за словами жінки, всі троє продовжують служити в Силах оборони України.

До слова, пенсіонерка з Тернопільщини, син якої на фронті, спекла тисячу хлібин для військових (відео).

Теги: окупанти Херсонщина ЗСУ

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На окупованій Херсонщині пенсіонерка врятувала трьох поранених бійців ЗСУ (відео)
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