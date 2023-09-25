На окупованій Херсонщині пенсіонерка врятувала трьох поранених бійців ЗСУ (відео)
У підвалі свого будинку жінка переховувала українських воїнів від окупантів майже два місяці
В одному з окупованих сіл на Херсонщині пенсіонерка Софія Біла врятувала трьох поранених українських воїнів. Вона переховувала їх від окупантів у підвалі свого будинку місяць і три тижні. Її розповідь про цей вчинок опублікували в соцмережах.
За словами жінки, поранених бійців вона переховувала в підвалі будинку місяць і три тижні. Пані Софія зізнається, що дуже боялася, але рятувала хлопців. Окупанти тоді ходили вулицею від хати до хати й запитували, чи є чужі. Навідувалися і до її оселі та навіть вистрелили їй у вікно.
Коли російські загарбники заявили, що розмістяться в її будинку, героїчна пенсіонерка одного за одним вивезла поранених воїнів у Білозерку. Одного з них – під виглядом свого сина, свідоцтво про народження якого у неї було.
Тут ще певний час їх переховували, поки 11 листопада 2022 року цей населений пункт не визволили ЗСУ.
Тепер, за словами жінки, всі троє продовжують служити в Силах оборони України.
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