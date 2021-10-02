Руслана Лижичко зробила неймовірне зізнання: 48-річна співачка стане мамою? (фото)

Народна артистка в шоу «Маскарад» була в образі Мавки

Співачка, яка перемогла Євробачення, зізналась, що найбільше мріє про дитину

Народна артистка України, переможниця Євробачення Руслана Лижичко в ефірі телешоу «Маскарад» зізналась, що найбільшою мрією її життя є дитина.

Руслана кілька ефірів виступала в образі Мавки. Концепція шоу передбачає, що журі, яке складається з відомих артистів, мало вгадати, хто ховається за маскою. Врешті журі розгадало, хто ж грає Мавку.

Розчулена Руслана зняла маску і виголосила промову, яка виявилась дуже особистою.

«Ви не знали, що знімаючи цю маску, Мавка готувала свій секрет, сюрприз», – розпочала Руслана.

Співачка зазначила, що в її житті є коханий Лукаш (мова йде про чоловіка співачки Олександра Ксенофонтова) і він її ніколи не образив. Мавка так полюбила свого Лукаша, за словами Руслани, що її найзаповітніша мрія – мати дитину.

Усі присутні артисти побажали Руслані, аби все задумане здійснилося. Згодом, коли Ірина Білик натякнула, що хоче стати кумою, Руслана натякнула, що і Білик, і Маша Єфросиніна допомагали їй реалізувати мрію.

Очевидно, що мова йде про сурогатне материнство. Але а даний момент, це лише припущення, адже сама Руслана не стала деталізувати, яку саме допомогу їй надавали подруги.

Нагадаємо, що співачка Ірина Білик також вдавалась до послуг сурогатної матері. У 2015 році Білик стала мамою сина Табріза.

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