Метро на Троєщину. КМДА показала хід будівництва (фото)
Влада запевняє, що це один із важливих для міста інфраструктурних об’єктів, де зараз тривають активні роботи
На Подільському мостовому переході тривають роботи з влаштування конструкцій тунелів метрополітену мілкого закладання на перегоні між станціями «Затока Десенка» та «Райдужна» на території Русанівських садів, повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Уже влаштовано тимчасові насипи під будівництво тунелю під залізницею, триває влаштування залізобетонних паль тунелю.
«Це один із важливих для міста інфраструктурних об’єктів, де зараз тривають активні роботи. Нині тут будують ділянку дороги від вул. Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая (у напрямку до вул. вулиця Оноре де Бальзака). Наразі здійснюються такі роботи: виправлення профілю колій трамвая, мощення міжколійного простору залізобетонними плитами, влаштування конструкцій дорожнього одягу вздовж трамвайних колій і будівництво підпірних стін.
Наступним етапом стане винесення інженерних мереж залізниці, розбирання колій і залізничної платформи та влаштування паль тунелю в межах земляного насипу», – повідомив Микола Поворозник.
За його словами з’єднання Подільського мостового переходу з вулицею Оноре де Бальзака та запуск приватного транспорту цією ділянкою дороги дозволить зменшити навантаження на Північний міст і трафік транспорту з/на Троєщину.
Нагадаємо, у Києві тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході та на транспортній розвʼязці на перетині вулиць Полярної і Богатирської.
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