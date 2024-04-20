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Метро на Троєщину. КМДА показала хід будівництва (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Метро на Троєщину. КМДА показала хід будівництва (фото)
Зараз тривають активні роботи на станції кільцевої електрики «Троєщина-2»
фото: КМДА

Влада запевняє, що це один із важливих для міста інфраструктурних об’єктів, де зараз тривають активні роботи

На Подільському мостовому переході тривають роботи з влаштування конструкцій тунелів метрополітену мілкого закладання на перегоні між станціями «Затока Десенка» та «Райдужна» на території Русанівських садів, повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Уже влаштовано тимчасові насипи під будівництво тунелю під залізницею, триває влаштування залізобетонних паль тунелю.

Процес будівництва метро на Троєщину
Процес будівництва метро на Троєщину
фото: КМДА

«Це один із важливих для міста інфраструктурних об’єктів, де зараз тривають активні роботи. Нині тут будують ділянку дороги від вул. Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая (у напрямку до вул. вулиця Оноре де Бальзака). Наразі здійснюються такі роботи: виправлення профілю колій трамвая, мощення міжколійного простору залізобетонними плитами, влаштування конструкцій дорожнього одягу вздовж трамвайних колій і будівництво підпірних стін.

Наступним етапом стане винесення інженерних мереж залізниці, розбирання колій і залізничної платформи та влаштування паль тунелю в межах земляного насипу», – повідомив Микола Поворозник.

Триває влаштування залізобетонних паль тунелю
Триває влаштування залізобетонних паль тунелю
фото: КМДА

За його словами з’єднання Подільського мостового переходу з вулицею Оноре де Бальзака та запуск приватного транспорту цією ділянкою дороги дозволить зменшити навантаження на Північний міст і трафік транспорту з/на Троєщину.

Наступним етапом стане винесення інженерних мереж залізниці
Наступним етапом стане винесення інженерних мереж залізниці
фото: КМДА
На Подільському мостовому переході тривають роботи з влаштування конструкцій тунелів метрополітену
На Подільському мостовому переході тривають роботи з влаштування конструкцій тунелів метрополітену
фото: КМДА

Нагадаємо, у Києві тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, на Подільсько-Воскресенському мостовому переході та на транспортній розвʼязці на перетині вулиць Полярної і Богатирської.

Теги: метро Київ Троєщина будівництво

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